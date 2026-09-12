Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2026: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vẫn vượt mặt vàng miếng

Công ty SJC cũng tăng thêm 600.000 đồng đối với vàng nhẫn 4 số 9, đưa chiều mua lên 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 600.000 đồng khi mua vào 143 triệu đồng và bán ra 146,4 triệu đồng. Trong khi đó, Doji chưa thay đổi so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng nhẫn ở mức 142,8 triệu đồng và bán ra 146,8 triệu đồng... Như vậy, giá vàng nhẫn tại một số công ty tiếp tục cao hơn vàng miếng SJC, đồng thời chênh lệch mua - bán vàng nhẫn cũng cao hơn khi neo ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 12/9, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Hầu hết các công ty kinh doanh vàng bạc cũng mua và bán vàng miếng SJC tương tự.

Theo Kitco News, thị trường vàng kết thúc một tuần nữa trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới.

Theo thông tin báo Dân Việt , giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 12/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.348 USD/ounce, giảm mạnh 31 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, khả năng giữ vững mức hỗ trợ mới ở 4.300 USD/ounce của vàng cho thấy mối đe dọa về việc tăng lãi suất sắp xảy ra đang giảm dần.

Điều mà một số nhà kinh tế cho là "đòn chí mạng" cuối cùng chống lại việc tăng lãi suất vào tuần tới chính là Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, cho thấy lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 2,4% trong 12 tháng qua. Mặc dù giá tiêu dùng không tăng tốc, nhưng chúng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Lạm phát chung tăng 3,4% trong 12 tháng qua, không thay đổi so với tháng 7.

"Không có gì đảm bảo rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, nhưng khó có thể thấy ngân hàng trung ương có thể biện minh cho việc giữ nguyên lãi suất như thế nào", ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management nhận định.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo gần 90% khả năng tăng lãi suất vào tuần tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng ngân hàng trung ương Mỹ đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn nhiều so với chỉ là lạm phát. Nợ công ngày càng tăng của chính phủ Mỹ đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu Mỹ, với lợi suất duy trì ở mức cao nhất trong ba năm và đang tiến gần đến 5%.

Lãi suất vẫn ở mức cao ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua hơn 5 tỷ đô la trái phiếu dài hạn hôm thứ Năm. Việc mua lại trái phiếu gây thất vọng này diễn ra trong bối cảnh nợ công của Mỹ đã vượt quá 40 nghìn tỷ USD.