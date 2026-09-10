Danh tính nhóm thanh niên mặc áo đen, đạp vào đầu cô gái rồi cướp túi xách ở công viên

Đời sống 10/09/2026 12:26

Nhóm người đánh đập cô gái, cướp túi xách của nạn nhân tại Công viên 23/9, phường Bến Thành. Các đối tượng gây án đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/9, Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của một cô gái ngay giữa trung tâm thành phố.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001).

Trước đó, chiều 9/9, Công an phường Bến Thành nhận tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại khu B, Công viên 23/9, đối diện số 212 đường Lê Lai.

Theo trình báo, một cô gái bị nhóm 4 thanh niên tiếp cận. Một người trong nhóm sau đó xô đẩy khiến nạn nhân ngã xuống đường, rồi dùng chân đạp vào đầu và cướp túi xách bên trong có tài sản.

Danh tính nhóm thanh niên mặc áo đen, đạp vào đầu cô gái rồi cướp túi xách ở công viên - Ảnh 1

Nhóm thanh niên mặc áo đen hành hung cô gái và cướp đi chiếc túi xách - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng CSHS triển khai điều tra, truy xét. Sau hơn 1 giờ 30 phút, lực lượng công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng khi nhóm này đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản. 

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