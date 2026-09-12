Danh tính người đàn ông dùng dây điện tấn công hàng xóm

Đời sống 12/09/2026 10:36

Ngô Văn Tám bị cáo buộc dùng đoạn cây trúc nối nguồn điện 220V để tấn công một phụ nữ, một người can ngăn và tiếp tục cầm dao tìm đến nhà nạn nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Tám (49 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 28/8, bà T.T.T. (64 tuổi) vừa về đến nhà thì bất ngờ bị Tám dùng một đoạn cây trúc có gắn dây điện 220V tấn công.

Khi bà T. ngã xuống, Tám tiếp tục sử dụng nguồn điện để tấn công nạn nhân. Phát hiện sự việc, ông B.V.T. ở gần đó đến can ngăn cũng bị Tám tấn công. Tuy nhiên, ông B.V.T. đã kịp thời chống trả.

Chưa dừng lại, Tám cầm dao đi vào nhà bà T. với ý định tấn công ông N.L.Đ. (chồng bà T.).

Trước sự chống trả của ông Đ., Tám không thực hiện được ý định và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Danh tính người đàn ông dùng dây điện tấn công hàng xóm - Ảnh 1
Bị can Ngô Văn Tám - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan điều tra nhận định việc Tám tự chuẩn bị công cụ có khả năng gây nguy hiểm cao, sử dụng nguồn điện để liên tiếp tấn công người khác, sau đó tiếp tục cầm dao tìm đến nhà nạn nhân cho thấy hành vi có tính chất manh động, nguy hiểm, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Cần Thơ khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, xác minh, tập trung làm rõ nhân thân, hành tung và nơi lẩn trốn của Tám.

Sau đó, lực lượng công an bắt giữ Tám, đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tám khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một số hộ dân lân cận, trong đó có gia đình các bị hại, nên đã chuẩn bị công cụ để thực hiện hành vi.

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