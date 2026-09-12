Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Ngày 11/9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp gặp tai nạn đáng tiếc do xiên thịt nướng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cấp cứu một bé trai 3 tuổi bị chấn thương mắt nghiêm trọng, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm sau khi bị que xiên thịt đâm vào mắt.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi còn bị viêm đường hô hấp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, từ đánh giá toàn trạng, gây mê hồi sức, phẫu thuật mắt đến chăm sóc sau mổ.

Bệnh nhi được xác định rách giác mạc, đục, vỡ thể thủy tinh mắt phải. Các bác sĩ Khoa Mắt, Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Gây mê hồi sức đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá toàn trạng và phối hợp phẫu thuật cấp cứu, khâu phục hồi nhãn cầu cho trẻ ngay trong đêm.

Trẻ được bác sĩ kiểm tra lại - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau phẫu thuật, tình trạng trẻ ổn định. Siêu âm mắt chưa ghi nhận thêm tổn thương bất thường. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, đồng thời được theo dõi thị lực.

Mẹ bệnh nhi cho biết tai nạn xảy ra sau một bữa liên hoan cuối tuần của gia đình. Sau bữa ăn, gia đình rửa và phơi các xiên nướng thịt bằng kim loại nhưng chưa kịp cất. Người lớn chỉ phát hiện các cháu lấy xiên để chơi sau khi tai nạn xảy ra.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần luôn để mắt đến trẻ, tuyệt đối không để trẻ cầm các vật nhọn như que xiên thịt, bút nhọn... chạy nhảy, chơi đùa.

Nếu trẻ bị vật sắc nhọn đâm vào mắt, tuyệt đối không tự ý rút dị vật, không ấn hoặc dụi vào mắt, không tự ý nhỏ thuốc và cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được cấp cứu.

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