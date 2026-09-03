Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời gắp dị vật thực quản cho một du khách 72 tuổi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế, trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu một du khách lớn tuổi có triệu chứng bất thường sau khi ăn sáng.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có dị vật mắc trong thực quản. Ông nhanh chóng được cấp cứu với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Kết quả nội soi cấp cứu cho thấy một mảnh gân bò kích thước lớn mắc kẹt trong lòng thực quản người bệnh. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp, lấy dị vật thành công, giải phóng vị trí tắc nghẽn và hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, dị vật thực quản có thể gây đau, nuốt nghẹn, tổn thương niêm mạc, thậm chí dẫn đến thủng thực quản hoặc các biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, các loại thức ăn có xương, sụn hoặc gân cứng có thể mắc lại trong đường tiêu hóa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi đang ăn uống xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn kéo dài, đau hoặc tức vùng ngực, khó nuốt, không nên cố nuốt thêm thức ăn hoặc dùng các mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Với những du khách gặp sự cố sức khỏe trong quá trình tham quan, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng, hạn chế nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn.

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà Bệnh viện Bệnh Da liễu vừa điều trị cho 1 phụ nữ áp xe vùng ngực sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà. Các bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng sau tiêm filler được ghi nhận như viêm nhiễm, áp xe, viêm mô, hoại tử...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-nguyen-nhan-nam-du-khach-cap-cuu-sau-khi-an-bun-bo-767934.html