Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Sức khỏe 03/09/2026 16:39

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời gắp dị vật thực quản cho một du khách 72 tuổi.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế, trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu một du khách lớn tuổi có triệu chứng bất thường sau khi ăn sáng.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có dị vật mắc trong thực quản. Ông nhanh chóng được cấp cứu với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Kết quả nội soi cấp cứu cho thấy một mảnh gân bò kích thước lớn mắc kẹt trong lòng thực quản người bệnh. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp, lấy dị vật thành công, giải phóng vị trí tắc nghẽn và hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, dị vật thực quản có thể gây đau, nuốt nghẹn, tổn thương niêm mạc, thậm chí dẫn đến thủng thực quản hoặc các biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, các loại thức ăn có xương, sụn hoặc gân cứng có thể mắc lại trong đường tiêu hóa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi đang ăn uống xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn kéo dài, đau hoặc tức vùng ngực, khó nuốt, không nên cố nuốt thêm thức ăn hoặc dùng các mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Với những du khách gặp sự cố sức khỏe trong quá trình tham quan, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng, hạn chế nguy cơ biến chứng và bảo đảm an toàn.

 

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bệnh viện Bệnh Da liễu vừa điều trị cho 1 phụ nữ áp xe vùng ngực sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà. Các bác sĩ cảnh báo nhiều biến chứng sau tiêm filler được ghi nhận như viêm nhiễm, áp xe, viêm mô, hoại tử...

Xem thêm
Từ khóa:   mắc gân bò tin moi ăn sáng

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 13 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 13 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da