Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có động thái đáng chú ý sau màn cầu hôn

Mới đây, Khả Ngân đăng tải một đoạn clip ghi lại những món quà được Nhan Phúc Vinh dành tặng. Trong đó có nhiều món đồ hàng hiệu như trang sức và túi xách.

Khả Ngân mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại những món quà được Nhan Phúc Vinh dành tặng. Trong số này có nhiều món đồ hàng hiệu như túi xách và trang sức. Đáng chú ý, nữ diễn viên viết kèm dòng trạng thái “Thx hubby”, có thể hiểu là “Cảm ơn chồng yêu”. Cách gọi thân mật nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, nhất là khi chỉ vài ngày trước, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân mới công khai mối quan hệ sau thời gian dài giữ kín. Những món quà vì thế được khán giả chú ý không chỉ bởi giá trị mà còn được xem là dấu hiệu cho thấy chuyện tình của cả hai đã bước sang một cột mốc mới.

Nhan Phúc Vinh cho biết muốn tìm chiếc nhẫn có kích cỡ to hơn để cầu hôn Khả Ngân Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên đeo nhẫn trên tay, còn nam diễn viên viết dòng chữ “She said YES”, xác nhận cô đã đồng ý. Động thái gây chú ý bởi trước đó cả hai hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Không lâu sau, Khả Ngân cũng lên tiếng xác nhận. Cô gọi đây là “một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất”, đồng thời cho biết cả hai sẽ cùng xây dựng một mái ấm. Nữ diễn viên khẳng định dù bước sang vai trò mới, cô vẫn dành tình yêu cho công việc và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân vốn đều kín tiếng về đời tư. Hai người từng có thời gian làm việc chung, duy trì mối quan hệ thân thiết nhưng không xác nhận chuyện hẹn hò. Vì vậy, màn cầu hôn bất ngờ trở thành một trong những sự kiện được quan tâm của showbiz Việt thời gian gần đây. Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh được cả Vbiz chúc mừng Ở tuổi 40, Nhan Phúc Vinh có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật và ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu, Giấc mơ của mẹ và Đừng làm mẹ cáu. Anh từng nhiều lần nhận giải Mai Vàng, trong đó gần nhất là năm 2023 với vai Quân trong Đừng làm mẹ cáu. Khả Ngân cũng có hành trình hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Từ hình ảnh một cô gái trẻ được biết đến qua boxing, cô dần khẳng định khả năng diễn xuất qua Lật mặt 2: Phim trường, 100 ngày bên em, Bí mật của gió và 11 tháng 5 ngày. Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày giúp cô giành Cánh diều vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình. Sau màn cầu hôn, cả hai nhận nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và khán giả. Trong khi chưa công bố thêm kế hoạch cụ thể, những chia sẻ mới của Khả Ngân cho thấy cặp đôi đang tận hưởng một chương mới trong cuộc sống sau nhiều năm giữ chuyện tình cảm kín đáo.

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