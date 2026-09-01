Nhan Phúc Vinh bất ngờ cầu hôn Khả Ngân, cõi mạng xôn xao suốt đêm

Hậu trường 01/09/2026 13:46

Tối 31/8, trên trang Facebook cá nhân, Nhan Phúc Vinh đăng tải ảnh cầu hôn Khả Ngân, kèm dòng caption: "She said “YES”!!!!!" (tạm dịch: Cô ấy đồng ý).

Tối muộn 31/8, Nhan Phúc Vinh bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân trên trang cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh Khả Ngân đeo nhẫn ở ngón áp út cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “She said yes” (Cô ấy đã nói đồng ý).

Ngay sau đó, Khả Ngân cũng có động thái xác nhận tin vui. Nữ diễn viên viết rằng đây là một hành trình mới, đồng thời cũng là hành trình hạnh phúc nhất của cô. Cô gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã xuất hiện và cùng mình xây dựng một mái ấm riêng, đồng thời trân trọng món quà khiến niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.

Nhan Phúc Vinh bất ngờ cầu hôn Khả Ngân, cõi mạng xôn xao suốt đêm - Ảnh 1
Nhan Phúc Vinh thông báo cầu hôn Khả Ngân

Khả Ngân cũng dành lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Dù bước sang một vai trò mới, nữ diễn viên khẳng định cô vẫn là chính mình, tiếp tục yêu công việc và sẽ tham gia những dự án mới trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Khả Ngân cho biết cô muốn giữ những câu chuyện riêng tư còn lại cho gia đình nhỏ và chưa có ý định chia sẻ thêm hay thực hiện phỏng vấn về chuyện cá nhân ở thời điểm hiện tại.

Cả Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều gắn thẻ trang cá nhân của đối phương trong bài đăng. Phía dưới, hai diễn viên nhận được hàng loạt lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Thông tin nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là trước khi công khai chuyện tình cảm, cả hai gần như không để lộ dấu hiệu hẹn hò. Nhiều người thậm chí phải “đào lại” những khoảnh khắc trong quá khứ để tìm kiếm manh mối.

Nhan Phúc Vinh bất ngờ cầu hôn Khả Ngân, cõi mạng xôn xao suốt đêm - Ảnh 2
Khả Ngân xác nhận hạnh phúc mới

Một chi tiết được cư dân mạng chú ý là vài năm trở lại đây, Khả Ngân dành nhiều thời gian cho chạy bộ, trong khi Nhan Phúc Vinh cũng là gương mặt nổi bật trong cộng đồng yêu thích bộ môn này. Không ít người hài hước cho rằng cả hai có thể đã âm thầm “chạy bộ rồi chạy luôn vào tim nhau”.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân chưa từng công khai bất kỳ “hint” tình cảm nào. Dù đều là những diễn viên quen mặt trên màn ảnh Việt, cả hai thậm chí chưa từng đóng chung một bộ phim. Họ từng có thời gian Bắc tiến và tham gia một số dự án của VFC, nhưng chuyện tình cảm giữa hai người vẫn hoàn toàn kín tiếng cho đến khi tin cầu hôn bất ngờ được công bố.

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Từ khóa:   Nhan Phúc Vinh Khả Ngân sao Việt

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