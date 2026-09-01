Không ngờ thứ củ giá rẻ có màu đỏ thẫm lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Củ dền đỏ là một loại rau củ giàu dinh dưỡng , cung cấp chất xơ, folate, kali và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Nước ép củ dền cũng là một cách để bổ sung nitrate và các hợp chất thực vật này vào chế độ ăn. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe của củ dền còn phụ thuộc vào lượng sử dụng, cách chế biến và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Người có tiền sử sỏi calcium oxalate nên lưu ý lượng oxalat trong chế độ ăn và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết.

Đây là một trong những tác dụng tuyệt vời nhất của củ dền đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng. Lượng nitrate tự nhiên trong củ dền khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Nitric Oxide - hợp chất giúp giãn mở các mạch máu. Nhờ đó, áp lực lên thành mạch được giải tỏa, giúp hạ huyết áp tâm thu và tâm trương chỉ sau vài giờ tiêu thụ nước ép củ dền.

Cải thiện sức bền, hiệu suất thể thao

Nhờ cơ chế làm tăng nồng độ Nitric Oxide, củ dền giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển oxy đến các cơ quan và tế bào cơ bắp. Điều này giúp làm giảm lượng oxy tiêu thụ khi vận động, gia tăng độ dẻo dai, cải thiện sức bền cho người tập thể thao, vận động viên hoặc người hay phải làm việc nặng nhọc.

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Chống viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Sắc tố Betalain trong củ dền sở hữu đặc tính kháng viêm vượt trội. Việc tiêu thụ củ dền thường xuyên giúp làm giảm các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể - vốn là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như béo phì, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ và ung thư.

Hỗ trợ đào thải độc tố, bảo vệ tế bào gan

Củ dền chứa các hợp chất giúp kích thích quá trình giải độc tự nhiên của gan. Sắc tố Betalain kết hợp cùng khoáng chất methionine hỗ trợ tế bào gan vô hiệu hóa các độc tố, làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do rượu bia, hóa chất hay chế độ ăn uống thừa chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một cốc củ dền chứa chất xơ không hòa tan và hòa tan. Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi phát triển. Bổ sung củ dền vào thực đơn giúp bạn ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón, viêm ruột và nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Một số câu hỏi được nhiều người quan tâm về việc dùng nước ép củ dền

Uống nước ép củ dền mỗi ngày có làm đẹp da không?

Củ dền chứa vitamin C và chất chống oxy hóa. Những chất này có thể hỗ trợ làm sáng da và giảm viêm. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn và lối sống của mỗi người.

Ảnh minh họa: Internet

Có nên dùng nước ép củ dền thay thế hoàn toàn cho nước lọc không?

Không. Nước ép củ dền chỉ nên xem là thực phẩm bổ sung. Cơ thể vẫn cần được bổ sung 1.5 - 2 lít nước lọc mỗi ngày.

Người bị tiểu đường có nên uống nước ép củ dền hàng ngày không?

Củ dền có chỉ số đường huyết (GI) trung bình, nhưng khi ép lấy nước, lượng chất xơ giảm đi và đường được hấp thu nhanh hơn. Bệnh nhân tiểu đường vẫn có thể dùng thức uống này nhưng cần theo dõi đường huyết sau khi sử dụng và không nên dùng mỗi ngày.