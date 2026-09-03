Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin báo Dân trí, đến 10h30 ngày 3/9, Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm. Sau khi gây án, đối tượng cố thủ bên trong nhà nạn nhân nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm người vợ (36 tuổi) và 2 con nhỏ (lần lượt 11 tuổi và 2 tuổi). Người chồng bị thương nặng, đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Dân trí.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm.

Như trước đó báo Dân Việt đưa tin, vụ việc được phát hiện vào sáng cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. 3 người tử vong được cho là 3 mẹ con, riêng người đàn ông được cho là chồng, cha của các nạn nhân bị thương nặng. Hiện người đàn ông đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai, Công an xã Bình Minh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Điều tra vụ án mạng ở Đồng Nai khiến 3 người không qua khỏi, 1 người bị thương Công an TP Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương.

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