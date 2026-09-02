Thông tin MỚI vụ nhóm khách nữ túm tóc tài xế taxi vì từ chối chở quá số người

Đời sống 02/09/2026 16:11

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 người để làm rõ dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 2/9, thông tin từ VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh phân loại vụ việc tài xế taxi bị nhóm người hành hung xảy ra tại phường Móng Cái 1.

Qua xem xét tài liệu, chứng cứ ban đầu, hai cơ quan thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 người, gồm Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006) và Lê Trung Kiên (SN 1994) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Đặng Ngọc Loan (SN 1995), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc.

 

Thông tin MỚI vụ nhóm khách nữ túm tóc tài xế taxi vì từ chối chở quá số người - Ảnh 1
Nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998), tài xế taxi, đang đỗ xe trước quán Lin Lounge 79 tại phường Móng Cái 1 để đón khách thì một nhóm 4 người lên xe.

Trong quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người nhưng anh Đ. từ chối do xe không thể chở quá số người quy định. Sau đó, tài xế bị chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt.

Anh Đ. mở cửa bỏ chạy về phía quán Lin Lounge 79 nhưng nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo. Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế bị đánh bằng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Anh Đ. sau đó chạy được vào một phòng hát để tránh bị tiếp tục hành hung. Gần 3 giờ cùng ngày, một tài xế khác đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an xác minh 7 người liên quan gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thị Mai Trang, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thế Mạnh.

Cơ quan điều tra đã thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

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