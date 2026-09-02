Chiều 1/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một bé trai 8 tuổi bị bà nội đánh, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 1/9, xuất hiện video dài hơn một phút được cho là bà nội bạo hành cháu, xảy ra tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trong video, người phụ nữ lớn tuổi dùng cành cây đánh liên tiếp vào chân, mông một bé trai và lớn tiếng quát mắng. Bé trai khóc, xin và đưa tay chống đỡ nhưng tiếp tục bị đánh vào tay, người.

Sau khi bị đánh khoảng 20 roi, cháu bé di chuyển ra hành lang và nhanh chóng chạy xuống. Thời điểm xảy ra vụ việc, video ghi nhận có nhiều trẻ tại hiện trường, trong đó có tiếng cười đùa và tiếng giục cháu bé bị đánh chạy đi.

Người bà dùng roi đánh cháu nội liên tiếp tại Nghệ An - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, nguyên nhân cháu bé bị đánh là do làm cháy đống rơm của bà. Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động bạo hành của người bà, tuy nhiên, một số người cho rằng cháu bé quá nghịch, cần uốn nắn để không tái phạm, gây hậu quả lớn hơn.

Nguồn tin xác nhận cơ quan chức năng xã Quỳnh Lưu đã tiếp nhận phản ánh và đang làm rõ hành vi của người phụ nữ lớn tuổi trong video.

Theo thông tin xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cháu bé bị đánh trong video 8 tuổi, người đánh là bà nội của cháu. Cả hai cùng cư trú trên địa bàn xã. Vụ việc do một cháu nhỏ chơi cùng cháu bé ghi lại.

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