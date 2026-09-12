Ít ai biết Trương Vệ Kiện từng âm thầm giúp đỡ một fan mắc bệnh nặng

Sao quốc tế 12/09/2026 12:00

Truyền thông Hoa ngữ mới đây chia sẻ một câu chuyện ít được biết đến về Trương Vệ Kiện, sau khi một chủ đề trên mạng xã hội nhắc đến những nghệ sĩ từng giúp người hâm mộ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Một khán giả của Trương Vệ Kiện kể về người bạn từng mắc bệnh nặng và trải qua một năm điều trị, phẫu thuật, hồi phục trước khi bệnh tình chuyển biến xấu rồi qua đời.

Theo lời kể, khi biết người hâm mộ mắc bệnh, Trương Vệ Kiện thường xuyên hỏi thăm, động viên. Người này từng mong muốn được nghe lại những ca khúc cũ mà nam nghệ sĩ đã nhiều năm không trình diễn.

Trương Vệ Kiện sau đó được cho là đã thu âm mộc hơn 10 ca khúc rồi lần lượt gửi cho người hâm mộ. Khi sức khỏe người bệnh suy giảm, không còn đủ khả năng đến xem anh biểu diễn, nam nghệ sĩ còn ghi hình buổi diễn để gửi tặng.

Ít ai biết Trương Vệ Kiện từng âm thầm giúp đỡ một fan mắc bệnh nặng - Ảnh 1

Sự đồng hành không dừng lại sau khi người hâm mộ qua đời. Theo chia sẻ được truyền thông Hoa ngữ dẫn lại, Trương Vệ Kiện giới thiệu linh mục hỗ trợ gia đình chuẩn bị nghi thức tiễn biệt, đồng thời hỏi thăm tình hình người thân. Anh còn trực tiếp tham gia khiêng linh cữu và tiễn người đã khuất đến nơi hỏa táng.

Một chi tiết xúc động khác là khi Trương Vệ Kiện biểu diễn lại ca khúc "Thân thể khỏe mạnh", anh hướng tay lên trời như muốn dành bài hát cho người đã mất.

Câu chuyện gây chú ý bởi trước đó, Trương Vệ Kiện gần như không công khai nhắc đến việc này. Người chia sẻ cũng cho biết nam nghệ sĩ từng âm thầm hỗ trợ tiền cho cha của một fan khác cần phẫu thuật.

Ít ai biết Trương Vệ Kiện từng âm thầm giúp đỡ một fan mắc bệnh nặng - Ảnh 2

Ở tuổi 61, Trương Vệ Kiện đã có hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh được khán giả châu Á biết đến qua nhiều bộ phim như "Tây du ký", "Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc", "Tiểu Bảo và Khang Hy" hay "Thiếu niên Trương Tam Phong".

Trước khi nổi tiếng, Trương Vệ Kiện từng trải qua giai đoạn khó khăn. Năm 1997, khủng hoảng tài chính châu Á khiến khoản đầu tư bất động sản của anh gặp vấn đề, đẩy nam diễn viên đến nguy cơ phá sản.

Thời điểm đó, Lưu Đức Hoa đã ký hợp đồng với Trương Vệ Kiện và hỗ trợ anh giải quyết khó khăn tài chính. Nam nghệ sĩ nhiều lần nhắc lại lời đàn anh: "Học được thì phải dạy người khác, kiếm được thì phải biết cho đi".

Nhiều năm sau, câu chuyện Trương Vệ Kiện âm thầm đồng hành cùng người hâm mộ mắc bệnh nặng một lần nữa khiến khán giả nhớ đến tinh thần ấy. Với người hâm mộ trong câu chuyện, nam nghệ sĩ không chỉ là một ngôi sao trên màn ảnh mà còn là người đã ở bên họ trong những ngày khó khăn nhất.

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Trương Vệ Kiện bất ngờ trước tin đồn tiêu cực về đời tư. Nam diễn viên lập tức phủ nhận phản bội vợ và cho biết bản thân chỉ giúp đỡ chăm lo cho vợ con của một đồng nghiệp quá cố.

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