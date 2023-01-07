Trương Vệ Kiện đã qua thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp phim ảnh, đi xe buýt không ai nhận ra nhưng nhìn khối tài sản khiến ai cũng ngỡ ngàng

Với những người yêu mến phim truyền hình Hong Kong, Trương Vệ Kiện không phải là cái tên xa lạ. Anh từng là ngôi sao lừng lẫy hàng đầu xứ Cảng thơm, được coi là "đối thủ số 1" của Châu Tinh Trì trong mảng tấu hài. Thời ấy ở Hong Kong, người ta vẫn thường bảo nhau rằng: Nếu Châu Tinh Trì là "vua hài" màn ảnh rộng, thì "vua hài" truyền hình không ai khác chính là Trương Vệ Kiện.

Trương Vệ Kiện của cuộc sống đời thường khá giản dị khi chọn xe bus làm phương tiện đi lại thay vì xế hộp sang trọng như nhiều ngôi sao khác. Nam tài tử cũng thường tự tay xử lý công việc cá nhân, tự mang vác hành lý mà không cần trợ lý, vệ sĩ theo tháp tùng. Vốn là ngôi sao đình đám một thời nhưng nay hiếm có khán giả nhận ra anh.

Tài tử tâm sự: "Tôi ra phố, không đeo khẩu trang, nhưng chẳng ai chú ý đến tôi. Thi thoảng mới có người thì thầm hỏi tôi có phải là người nổi tiếng không, họ đến tên còn chả nhớ. Cả Trung Quốc, số người nhận ra tôi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Thời gian đầu, Trương Vệ Kiện cũng có chút chạnh lòng bởi dù sao anh cũng là người của công chúng. Nhưng sau đó, nam diễn viên dần quen với những tình huống như vậy. Thậm chí, anh cũng không ngại đi ăn ở những quán bình dân, hoặc tham gia các sự kiện ở tỉnh lẻ.

Được biết, Trương Vệ Kiện gia nhập giới giải trí từ năm 1984 dưới sự giúp đỡ của Trương Quốc Vinh và bắt đầu ký hợp đồng với TVB vào năm 1985. Nhưng với khả năng, hoàn cảnh khi đó của anh cũng chỉ có thể nhận vai phụ, làm diễn viên quần chúng.

Sau thành công của Tây Du Ký (1996), Trương Vệ Kiện đã trở thành sao nam sáng giá trên màn ảnh Hong Kong khi bộ phim này đạt rating cao lên tới 40%. Khi hết hợp đồng, nam diễn viên quyết định sang đại lục và gặt hái nhiều thành công bằng hàng loạt tác phẩm như Tân Sở Lưu Hương; Như Ý Cát Tường; Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết...

Sự nghiệp thành công, hôn nhân của anh cũng rực rỡ không kém với câu chuyện tình đẹp như cổ tích bên cạnh bà xã Trương Tây. Cả hai được xem là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” đáng ngưỡng mộ nhất của giới giải trí hiện nay khi tình cảm của họ vẫn gắn bó, khăng khít qua nhiều năm dù từng có thời gian mỗi người làm việc ở một nơi. Tình cảm của Trương Vệ Kiện và Trương Tây đã vượt qua những khảo nghiệm của thời gian và khoảng cách.

Dù đã qua thời hoàng kim là vậy nhưng Trương Vệ Kiện vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Được biết, tuy không còn tiếng tăm lừng lẫy song tài tử Hong Kong vẫn sống giàu có, sung túc nhờ những khoản tiền kiếm được từ các bộ phim năm xưa và đầu tư. Anh là đại gia ngầm của làng giải trí Cảng thơm. Anh sở hữu căn hộ cao cấp với diện tích gần 500m2 ở Bắc Kinh với nhiều nội thất xa hoa, sân vườn rộng. Trương Vệ Kiện còn "sưu tập" nhiều căn hộ khác tại Hong Kong và Trung Quốc với khối tài sản ước tính lên tới hàng ngàn tỷ đồng.