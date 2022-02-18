Theo đó, người này đã giúp những kẻ đứng đầu đường dây chuyển số tiền 8 triệu tệ (gần 29 tỷ đồng), thu lợi bất chính 30.000 tệ (107 triệu đồng). Dù công khai chia sẻ ảnh nam ca sĩ bị bắt giữ nhưng phía cơ quan công an không công bố danh tính của sao nam này.

Mới đây, vụ việc 1 nam ca sĩ bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vì bị nghi vấn nằm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong lúc vụ việc đang được điều tra và làm rõ, nhiều người chỉ ra rằng sao nam bị bắt trong drama lừa đảo này có ánh mắt rất giống Trương Vệ Kiện . Vì điều này, không ít netizen nghi ngờ mỹ nam Thiếu niên Trương Tam Phong chính là nhân vật bị bắt giữ.

Tuy nhiên, đại diện phía toà án đã đáp trả cư dân mạng bằng 1 tin nhắn, khẳng định sao nam bị bắt giữ là 1 ca sĩ quán bar, không phải là minh tinh bị dân tình đồn thổi.

Lời chia sẻ này chính thức đập tan tin đồn Trương Vệ Kiện là ngôi sao vừa bị bắt giữ vì nằm trong đường dây lừa đảo, thu lợi bất chính.

Sau khi đại diện toà án có phản hồi chính thức về vụ việc, người hâm mộ nam diễn viên Lộc Đỉnh Ký thở phào nhẹ nhõm. Trên MXH, có người còn bình luận: "Không thể tin nổi vì sao anh ấy lại bị réo tên trong vụ việc như thế này", "Khổ thân Trương Vệ Kiện, nằm không cũng trúng đạn",...

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965, thành công với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiếu niên Trương Tam Phong, Bí Mật Hổ Phách Quan Âm: Tân Sở Lưu Hương, Phú hộ Thẩm Vạn Tam, Như Ý Cát Tường, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Tùy đường anh hùng...