Cười chảy nước mắt với tạo hình 'muốn đội quần' trong vai vai diễn đầu đời của loạt sao Hoa ngữ

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ hiện tại đã từng phải nỗ lực suốt thời gian dài kể từ khi mới bắt đầu hoạt động. Ngoài chăm chỉ và kiên trì, họ cũng chấp nhận những vai diễn phụ và tạo hình kỳ lạ, buồn cười, bất chấp hình tượng của mình.

Trước khi trở thành một soái ca màn ảnh với loạt vai diễn để đời và những bộ phim đặc sắc như hiện tại, Tiêu Chiến thời kỳ còn là tân binh sau khi được phát hiện thông qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng đã đóng không ít vai phụ mờ nhạt, không đáng nhớ. Trong đó, vai diễn có tạo hình đặc sắc nhất của nam diễn viên đó chính là một tiểu yêu trong Truy Lùng Quái Yêu 2, Tiêu Chiến được tổ phục trang "ưu ái" cho bộ trang phục khá lòe loẹt và rườm rà nhưng lại toát ra nét dễ thương kỳ lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng khiến fan khóc thét với tạo hình xấu đến kỳ cục trong tác phẩm Ngạo Kiều và Định Kiến

Là một trong những nữ thần C-biz được săn đón hàng đầu hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nhận được những lời khen có cánh về ngoại hình của mình mặc dù diễn xuất vẫn còn nhiều lỗ hổng. Tuy vậy, ít ai biết rằng trước đây Địch Lệ nhiệt Ba từng phải ngậm ngùi hóa thân vào một vai diễn có ngoại hình xấu "ma chê quỷ hờn" trong tác phẩm Ngạo Kiều và Định Kiến.

Chu Nhất Long

Vai diễn cùng tạo hình man rợ trong tác phẩm Săn Dã Nhân của Chu Nhất Long

Tuy tên tuổi của Chu Nhất Long mới chỉ thật sự được khán giả quan tâm trong thời gian 2 năm trở lại đây nhưng thật ra anh đã có hơn 10 năm lăn lộn trong ngành giải trí. Khác với hình tượng soái ca, tổng tài, mỹ nam trong thời gian gần đây, thuở mới vào nghề anh đã có một vai diễn cùng tạo hình man rợ trong tác phẩm Săn Dã Nhân.

Vương Nhất Bác

'Hồng Hài Nhi' Vương Nhất Bác có tạo hình khá 'trẻ trâu'

Vương Nhất Bác trước khi trở thành một nam diễn viên có tài nguyên phong phú như hiện tại đã từng có màn debut ở Hàn Quốc trong vai trò một thành viên của nhóm nhạc nam UNIQ thông qua chương trình tìm kiếm tài năng, vì vậy mà ngoài diễn xuất thì nam tài tử còn có khả năng hát và nhảy "thần sầu". Hiện nay, khán giả đã quá quen với một Vương Nhất Bác "ngầu lòi" và an tĩnh, nhưng ít ai ngờ anh từng thủ vai Hồng Hài Nhi trong Đại Thoại Tây Du 3 với tạo hình khá "trẻ trâu" với mái tóc đỏ nhí nhố.

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