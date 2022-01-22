Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến

Sao quốc tế 22/01/2022 18:56

Bảng xếp hạng minh tinh Hoa Ngữ được yêu thích nhất trong năm 2021 khiến netizen xôn xao.

Mới đây, trang Sohu giải trí đã thực hiện một cuộc khảo sát thường niên về độ hảo cảm của nghệ sĩ trong mắt 50 nhân viên ngành truyền thông của làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, top 12 những nghệ sĩ được giới tryền thông yêu thích nhất nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 1

Theo Sohu, những diễn viên, ca sĩ này nhận được tình cảm từ giới truyền thông bởi vì: “Họ không mắc bệnh ngôi sao, sau khi nổi tiếng vẫn giữ thái độ lễ phép, cung kính, tác phong chuyên nghiệp, trả lời phỏng vấn chân thành, thẳng thắn, đối nhân xử thế cẩn trọng, thân thiện, đoàn đội chuyên nghiệp, uy tín. Đối với những nghệ sĩ như thế này, giới truyền thông sẽ không bao giờ keo kiệt để dành lời khen cho họ.”

Dẫn đầu danh sách các nghệ sĩ được giới truyền thông yêu thích nhất chính là Cung TuấnĐịch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương.

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 2

Ra mắt từ năm 2015 nhưng mãi 6 năm sau, Cung Tuấn mới có được sự thành công nhờ vào phim đam mỹ Sơn Hà Lệnh, một bước trở thành sao hạng A của Cbiz. Tuy có hơi muộn nhưng sự nghiệp của anh chàng phất lên như diều gặp gió. 

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 3

Những người trong giới dành cho nam diễn viên Sơn Hà Lệnh nhiều lời khen có cánh như: “Sau khi nổi tiếng vẫn giữ thái độ lễ phép, cung kính”, “Cung Tuấn trả lời nghiêm túc, không chiếu lệ. Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, lời nói có ý nghĩa. Anh tôn trọng mọi phương tiện truyền thông, luôn xuất hiện với trang phục lịch thiệp”, “Mặc dù bây giờ Cung Tuấn đang có danh tiếng, nhưng anh ấy vẫn giữ một thái độ tốt. Nếu bạn không hiểu ý anh ấy hoặc nghĩ rằng câu hỏi này không phải là một câu hỏi hay, anh ấy sẽ trả lời lại, anh ấy đã đẹp trai lại còn thú vị nữa”....

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 4

"Thuộc kiểu mỹ nữ tỏa ra sự chân thành, có thể cảm nhận được cô ấy rất nghiêm túc trong lúc nói chuyện với bạn. Không hề miễn cưỡng làm việc hay thể hiện khoa trương, lúc chơi game show hay những tình tiết nhỏ phối hợp cực ăn ý. Giữa những đỉnh lưu hiện nay hiếm có ai ngoan ngoãn và hợp tác như vậy" là lời nhận xét của giới truyền thông dành cho mỹ nữ Tân Cương.

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 5

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn", tài năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, cô còn đối đãi thân thiện với mọi người. 

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 6

Được biết đến như "nam thần thanh xuân", Dương Dương đã trở thành hình mẫu lý tưởng của vô số cô gái trong nhiều năm qua. Bên cạnh vẻ điển trai vạn người mê, nam thần "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" còn được giới truyền thông nhận xét là vô cùng kính nghiệp, luôn giữ tinh thần tốt nhất trước máy quay. 

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 7

Ít ai ngờ đến diễn viên hạng A như Dương Dương lại vô cùng quan tâm nhân viên trong đoàn, đặc biệt là cực dịu dàng với phái nữ. 

Ngoài ra, danh sách những nghệ sĩ được giới truyền thông yêu thích nhất còn một số các tên khác như Châu Thâm, Châu Tấn, Hồ Quân, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Lý Dịch Phong, Lưu Đào, Lục Kha Nhiên, Chu Nhất Long, Trần Tinh Húc.

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 8

 Châu Tấn

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 9

 Châu Thâm

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 10

 Lý Dịch Phong

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến - Ảnh 11

 Hồ Quân 

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