“Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ” cuối cùng cũng chuyển thể thành phim: Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư đóng vai chính?

Trước đó có nguồn thông tin Tencent đã mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành phim nên Cố Mạn đã nhanh chóng hoàn thành tiểu thuyết gốc. Một số thông tin cũng cho rằng, nam diễn viên Cung Tuấn sẽ sánh đôi cùng "thánh nữ xuyên không" Triệu Lộ Tư trong dự án lần này.

Theo thông tin mới nhất, tiểu thuyết “Nắng Gắt” ( Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ ) của tác giả Cố Mạn chính thức xuất bản quyển thứ 2, cũng chính là phần sau của bộ truyện này. Phần 1 của " Nắng Gắt" đã xuất bản từ năm 2014, đến nay sau 8 năm thì cuối cùng cũng đã được phát hành phần 2. Cư dân mạng nô nức cảm thán đợi mãi cũng đến ngày đọc được phần kết. Hiện tại “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ” đang trên No.2 bảng tìm kiếm weibo (bảng chung).

Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng sản xuất 6 phim với một nền tảng mạng giấu tên và dự án tiếp theo sẽ là Tôi như ánh dương rực rỡ. Trong khi đó, vai nam chính đang nhắm đến "nam thần màn ảnh" Cung Tuấn. Nguồn tin cũng tiết lộ bộ phim đã hoàn thành kịch bản và sẽ được bấm máy sau dịp Tết nguyên đán 2022.

Triệu Lộ Tư và Cung Tuấn đều là diễn viên đang được chú ý và yêu mến. Trong khi Triệu Lộ Tư ghi dấu ấn với loạt phim chiếu mạng, có lượng fan đông đảo, đang dần chiếm sóng với loạt dự án truyền hình được đầu tư lớn thì Cung Tuấn thì gặt được nhiều thành công lớn sau Sơn hà lệnh, liên tục lọt vào top diễn viên nổi tiếng hiện nay.

Nhắc đến Cố Mạn, khán giả nhớ đến những tiểu thuyết đình đám chuyển thể thành các bộ phim để đời như Bên Nhau Trọn Đời, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Sam Sam Đến Rồi, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Đây đều là những tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình được mọi người yêu thích, danh tiếng và rating của phim vô cùng tốt.

Bên Nhau Trọn Đời

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Tiểu thuyết Cố Mạn mang nét mộc mạc, đơn thuần, giản dị, đánh thẳng vào thế giới mơ mộng của nhiều cô gái trẻ bằng sự tinh tế và tỉ mỉ. Khi vui vẻ thì rực rỡ như ánh mặt trời, khi bi thương thì gặm nhấm tâm hồn người đọc trong một thời gian dài. Các câu chuyện của nữ nhà văn 8X luôn nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt từ khán giả nên khi được chuyển thể thành phim, tác phẩm đều tạo nên một cơn sốt cực lớn.

Vẫn nối tiếp phong cách văn học nhẹ nhàng, lãng mạn của Cố Mạn, Tôi như ánh dương rực rỡ nhanh chóng tạo ra cơn sốt khi ra mắt, trở thành tác phẩm đứng thứ 69 trong top 100 truyện bán chạy nhất năm 2014. Truyện mang đậm phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và khó quên của Cố Mạn, chinh phục khán giả bằng những cung bậc tinh tế trong tình yêu được khắc họa một cách khéo léo, tạo cho độc giả cảm giác như được sống cùng các nhân vật, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống cũng như tình cảm của họ.

Nhân vật nữ chính trong chuyện là Nhiếp Hy Quang, một cô gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ, có biệt danh rất đáng yêu là Dưa Hấu. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản là những điều bình dị và gần gũi trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hy Quang vốn không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô lại yêu một người phụ nữ khác.

Nhiếp Hy Quang dành tình yêu của mình cho Trang Tự - anh chàng chứa đầy mâu thuẫn, một thứ tình cảm hết lòng, trọn vẹn, nhưng chẳng yếu đuối, ủy mị mà lại ấm áp, trầm lặng. Dù cũng yêu Hy Quang nhưng anh chàng này lại để mặc cô hiểu lầm mình với cô gái khác, cứ để năm tháng trôi qua mà không đưa ra một lời giải thích. Khi hai người vẫn quẩn quanh trong những yêu thương, day dứt thì một chàng trai khác có tên Lâm Tự Sâm lại xuất hiện như một cơn gió đầy mới mẻ. Mạnh mẽ và tràn đầy quyết đoán, anh công khai tình cảm mình dành cho Hy Quang, luôn bảo vệ và luôn đứng về phía cô bất cứ lúc nào: “Anh đợi em tặng anh một vầng dương rạng rỡ”.