Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1

Sao quốc tế 10/01/2022 19:00

Cung Tuấn và Vương Nhất Bác - hai ngôi sao đình đám đều không giành vị trí quán quân trong top nam chính được yêu thích nhất.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã bình chọn những nam diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Trong đó, 4 cái tên nổi bật nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ, Cung Tuấn, Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến. Đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên trong nhiều năm sự nghiệp của mình, đã vượt mặt cả những lưu lượng hàng đầu Đại lục để dành ngôi đầu bảng. 

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 1 

1. Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ khiến netizen ngưỡng mộ khi chỉ mới 21 tuổi nhưng đã sở hữu ba tác phẩm điện ảnh đều trở thành Quán quân phòng vé trong các mảng đề tài riêng, lần lượt là Em Của Thời Niên Thiếu thuộc thể loại thanh xuân, Tặng Bạn Một Đoá Hoa Nhỏ Màu Đỏ thuộc thể loại gia đình và Trường Tân Hồ thuộc thể loại chiến tranh.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 2

 Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 3

Mặc dù xuất thân là ca sĩ thần tượng, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngày càng chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Khả năng thiên phú cùng sự chăm chỉ, cố gắng, học hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến khán giả tin rằng trong tương lai gần, anh sẽ còn tiếp tục tỏa sáng, trở thành ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh danh giá khác.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 4

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 5

2. Cung Tuấn 

Vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim đình đám “Sơn hà lệnh” giúp Cung Tuấn trở thành gương mặt được yêu thích. Đây cũng là vai diễn đưa tên tuổi Cung Tuấn thành ngôi sao sáng giá trong làng giải trí.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 6 

Cung Tuấn hiện đang phát triển ổn định trong lĩnh vực nghệ thuật, nhận kịch bản phim đều đều, các sự kiện thảm đỏ cũng luôn có một vị trí dành cho mỹ nam Sơn hà lệnh. Dự kiến trong năm 2022, bộ phim cấp S An Lạc truyện của Cung Tuấn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng. Đây là một cơ hội đặc biệt tốt để Cung Tuấn khẳng định thêm danh tiếng của mình trong làng giải trí. 

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 7

 Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 8

3. Vương Nhất Bác

Theo Sina, Vương Nhất Bác gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp vì thời điểm anh đóng vai chính trong phim đam mỹ cải biên “Trần tình lệnh”, giới chức Trung Quốc chưa siết chặt quy định đối với thể loại này, nên cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có cơ hội tỏa sáng sau thành công của phim.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 9

Giá trị thương mại của ngôi sao “Trần tình lệnh” ngày càng tăng. Ở tuổi 25, Vương Nhất Bác nắm trong tay 41 hợp đồng quảng cáo, trong đó có hơn 10 sản phẩm anh làm đại diện toàn cầu. Đây là con số đáng mơ ước với bất kỳ nghệ sĩ nào. Hiện tại, Vương Nhất Bác chính là "ông hoàng quảng cáo" tại Trung Quốc.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 10

Trong lĩnh vực phim ảnh, sau “Hữu Phỉ”, Vương Nhất Bác tiếp tục đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình được đầu tư như “Phong khởi Lạc Dương”, “Băng vũ hỏa”. Ngoài ra, anh được chọn hợp tác với đàn chị Châu Tấn trong phim điện ảnh “Vô danh”.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 11

4. Tiêu Chiến 

Bất ngờ khi Tiêu Chiến lại chỉ có thể đứng thứ 4 trong top bốn người được yêu thích nhất. Năm 2021, Tiêu Chiến dường như đang bị chững lại so với thời gian trước. Các cuộc thảo luận trên các diễn đàn về Tiêu Chiến không mấy có lợi, một số người thậm chí còn công kích anh chàng bằng nhiều cách khác nhau.

Top 4 sao nam Hoa ngữ được yêu thích nhất: Cung Tuấn xuất sắc nhưng chưa phải top 1 - Ảnh 12 

Sang năm 2022, người hâm mộ hy vọng được nhìn thấy Tiêu Chiến trong Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và Ngọc cốt dao

Kim Kê 2021: Ảnh hậu thuộc về cái tên 'vô danh 15 năm', Dịch Dương Thiên Tỉ ra về tay trắng

Kim Kê 2021: Ảnh hậu thuộc về cái tên 'vô danh 15 năm', Dịch Dương Thiên Tỉ ra về tay trắng

Những cái tên đạt giải Kim Kê 2021 gây bất ngờ khá lớn vì đa phần đều nằm ngoài dự đoán và những người dành được "spotlight" từ đầu tới cuối lại ra về trong ê chề.

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