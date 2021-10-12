13 'nam thần' Hoa Ngữ tạo hình kiểu tóc vuốt mái: Thiên Tỉ 'cool ngầu', Thái Từ Khôn ra dáng tổng tài bá đạo, trùm cuối làm điêu đứng fan girl

Sao quốc tế 12/10/2021 05:14

Các mỹ nam sao Hoa Ngữ luôn khiến các chị em phải chết mê chết mệt không chỉ là khuôn mặt. Bên cạnh đó, các anh chàng rất biết cách tạo hình kiểu tóc của mình sao cho thật đẹp. Mỗi khi xuất hiện trước ống kính các mỹ nam luôn thú hút được mọi ánh nhìn.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn-Trung UNIQ.

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Vương Nhât Bác. Ảnh: Internet

Dù bất cứ kiểu tóc nào cũng không thể làm khó được Vương Nhất Bác kể tạo hình tóc vuốt mái. Nhờ vẻ đẹp vốn có mà nam ca sĩ có thể để phù hợp với bất kì kiểu tóc nào.

Đặng Luân

Đặng Luân, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1992, là một nam diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Anh nổi tiếng với các bộ phim Bởi Vì Được Gặp Em, Hương Mật Tựa Khói Sương,

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Đặng Luân. Ảnh: Internet

Dù bất cứ kiểu tóc nào cũng không thể làm khó được Đặng Luân kể tạo hình tóc vuốt mái. Vốn sở hữu gương mặt nam tính, góc cạnh, Đặng Luân mỗi lần xuất hiện đều khiến fan nữ "xỉu lên xỉu xuống".

 Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong là nam diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc được biết đến với vai Bách Lý Đồ Tô trong phim truyền hình Cổ kiếm kỳ đàm. Anh xếp hạng thứ 9 trong danh sách những ngôi sao Trung Quốc của tạp chí Forbes năm 2015 với thu nhập ước tính khoảng 69 triệu Nhân dân tệ.

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Lý Dịch Phong. Ảnh: Internet

Lý Dịch Phong cũng không thể thiếu trong dàn mỹ nam Cbiz sở hữu nhan sắc tuyệt phẩm khi tạo hình tóc vuốt mái.

Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân hay Nhậm Quốc Siêu là diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Anh được biết tới qua vai diễn Quảng Bình Vương Lý Thục trong Đại Đường Vinh Diệu.

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Nhậm Gia Luân. Ảnh: Internet

 Những lần Nhậm Gia Luân để tóc vuốt mái đều "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc đầy ấm áp.

Dương Dương

Dương Dương: Yang Yang, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1991 tại Thượng Hải, là một nam diễn viên Trung Quốc. Anh được khán giả biết đến với vai diễn Tào Thực trong phim truyền hình Tân Lạc Thần. Năm 2008, anh được chọn vào vai Giả Bảo Ngọc trong phim Tân Hồng Lâu Mộng (2010).

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Dương Dương. Ảnh: Internet

Dương Dương không hổ là tứ đại mỹ nam đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ với nhan sắc cực phẩm không góc chết. Đặc biệt tạo hình tóc vuốt mái càng phô bày gương mặt nam tính, sắc nét của nam diễn viên. 

Hứa Khải

Hứa Khải là một diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp người Trung Quốc đại lục, sinh ra ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Nổi tiếng qua vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược năm 2018.

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Hứa Khải. Ảnh: Internet

Với tạo hình tóc vuốt mái khoe trọn gương mặt góc cạnh, Hứa Khải chuẩn vibe tổng tài đầy khí chất lạnh lùng.

Lưu Vũ Ninh

Lưu Vũ Ninh là một diễn viên, ca sĩ Trung Quốc. Là ca sĩ chính của nhóm nhạc Modern Brothers. Năm 2018, anh chính thức debut, bắt đầu sôi nổi tham gia các hoạt động ca hát và diễn xuất. Bộ phim gần đây nhất anh tham gia gây được tiếng vang là Trường Ca Hành, trong phim Lưu Vũ Ninh thủ vai Hạo Đô.

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Lưu Vũ Ninh. Ảnh: Internet

Lưu Vũ Ninh trong tạo hình tóc vuốt mái khiến người hâm mộ liên tưởng đến những ông trùm đầy khí phách trên màn ảnh.

Thành Nghị

Thành Nghị là một nam diễn viên người Trung Quốc tốt nghiệp tại Học viện Hý kịch Trung ương khoa diễn xuất năm 2012. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Lâm Kinh Vũ trong bộ phim Thanh Vân Chí và gần đây nhất chính là vai nam chính Vũ Tư Phượng trong bộ phim Lưu Ly.

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Thành Nghị. Ảnh: Internet

Thành Nghị dù diện trang phục hoa lá cành nhưng trong tạo hình tóc vuốt mái khiến nam diễn viên thêm chút khí chất đứng đắn khiến người hâm mộ mê mẩn.

Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn Là một nam ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, DJ, người Trung Quốc, cựu thành viên, center kiêm trưởng nhóm Nine Percent, cựu thành viên nhóm SWIN-S.

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Thái Từ Khôn. Ảnh: Internet

Thái Từ Khôn khi tạo hình kiểu tóc vuốt mai tôn lên nhan sắc cực phẩm pha chút lạnh lùng khiến fan nữ "đổ gục".

Vương Nguyên

Vương Nguyên là nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Trung Quốc, thành viên nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc TFBOYS từ năm 2013. Anh được tạp chí Time bình chọn là một trong 30 thanh thiếu niên có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017. Vương Nguyên cũng là Đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2018.

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Vương Nguyên. Ảnh: Internet

Vương Nguyên cũng không thể vắng mặt trong danh sách mỹ nam Cbiz sở điển trai trong tạo hình tóc vuốt mái.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ là nam ca sĩ, vũ công, diễn viên người Trung Quốc, thành viên nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc TFBOYS từ năm 2013. 

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Dịch Dương Thiên Tỉ. Ảnh: Internet

Dịch Dương Thiên Tỷ cũng là một trong những mỹ nam sở hữu nhan sắc cực phẩm đặc biệt trong tạo hình vuốt mái càng khiến khí chất của nam diễn viên "ngầu xỉu".

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE.

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Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

Tiêu Chiến thì không còn lời nào để chê về nhan sắc đặc biệt khi tạo hình vuốt mái tăng lên khí chất chững chạc.

Lộc Hàm

Lộc Hàm là nam ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc, cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO và EXO-M.

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Lộc Hàm. Ảnh: Internet

 Nhắc đến mỹ nam tạo hình với kiểu tóc vuốt mái chắc chắn phải có mặt của Lộc Hàm. Vốn là sao nam không tuổi với gương mặt "búng ra sữa" khi tạo hình vuốt tóc đã khiến anh chàng thêm nét trưởng thành.

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Từ khóa:   Hoa Ngữ mỹ nam Hoa ngữ Cbiz

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