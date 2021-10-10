Fan hâm mộ sốc với nhan sắc xuống cấp của nữ diễn viên Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 10/10/2021 20:40

Tham gia một sự kiện mới đây tại Đài Loan, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây chú ý với gương mặt có nhiều nếp nhăn.

Theo truyền thông Hoa ngữ, mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tham gia một sự kiện tại Đài Loan cùng nhiều nghệ sĩ khác. Vậy nhưng nhan sắc của nàng Hạ Tử Vy đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

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 Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện mới đây tại Đài Loan và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông

Đã khá lâu rồi bà xã Hoắc Kiến Hoa mới tham gia một sự kiện, vậy nhưng lần này, nhan sắc của Lâm Tâm Như lại bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận chính trên mạng xã hội. Trong sự kiện này, mỹ nhân họ Lâm ăn mặc khá đơn giản, không đeo trang sức đắt tiền. Nhiều người nhận xét gương mặt người đẹp họ Lâm xuất hiện nhiều nếp nhăn và chiếc mũi của Lâm Tân Như khá giả.

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 Khá lâu không xuất hiện trước công chúng, vậy nhưng lần nay nhan sắc của Lâm Tâm Như lại trở thành chủ đề bàn tán chính
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 Bà xã Hoắc Kiến Hoa xuất hiện với gương mặt nhiều nếp nhăn và cái mũi khá giả
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 Fan hâm mộ của Lâm Tâm Như cho rằng, thần tượng bị dìm hàng là do ánh sáng

Đây không phải lần đầu Lâm Tâm Như gây tranh cãi với nhan sắc của mình. Rất nhiều lần truyền thông đã chụp được những khoảnh khắc “dìm hàng” bà xã Hoắc Kiến Hoa. Nhiều fan hâm mộ của người đẹp họ Lâm cho rằng, rất có thể do ánh sáng nên mới có hiện tượng này.

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Từ khóa:   diễn viên Lâm Tâm Như bà xã Hoắc Kiến Hoa Hạ Tử Vy

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