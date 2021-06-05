Lâm Tâm Như khoe nhan sắc không tuổi khi nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 45

Sao quốc tế 05/06/2021 17:46

Những hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như lại một lần nữa nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, một gia đình hạnh phúc bên nam tài tử Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn khiến nhiều người nể phục khi có được bằng thạc sĩ ở tuổi 45.

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 Không chỉ có một gia đình hạnh phúc, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ

Sau gần 2 năm tham gia học cao học của trường đại học Thế Tân, Đài Loan bà xã Hoắc Kiến Hoa đã hoàn thành khóa học của mình vào ngày 5/6. Trước lễ tốt nghiệp được tổ chức online, trường đại học đã gửi lễ phục để Lâm Tâm Như chụp hình tốt nghiệp. Sau khi đăng tải những tấm hình này, mỹ nhân họ Lâm đã nhận cơn mưa lời khen ngợi từ cộng đồng mạng vì quá trẻ trung.

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 Lâm Tâm Như nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 45, những hình ảnh mới nhất của mỹ nhân họ Lâm nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Nổi đình nổi đám sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách, từ đó đến nay sự nghiệp của Lâm Tâm Như gặt hái được rất nhiều thành công. Cô trở thành một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất của làng giả trí Hoa ngữ.

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 Vừa là diễn viên tài năng, một nhà sản xuất 'mát tay', Lâm Tâm Như vẫn quyết theo đuổi sự nghiệp học hành dù đã gần 50 tuổi
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 Hiện tại, Lâm Tâm Như là một trong những diễn viên có hạnh phúc viên mãn nhất làng giải trí Hoa ngữ

Không chỉ có một sự nghiệp thành công, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ và truyền thông. Dù rằng sau khi công khai mối quan hệ cặp đôi luôn vướng phải những tin đồn ác ý nhưng đến hiện tại, vợ chồng Lâm Tâm Như vẫn đang rất hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với những gì hiện có, Lâm Tâm Như được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thành công nhất cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân.

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Những động thái mới nhất của gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao.

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