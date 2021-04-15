Sự nghiệp Hoắc Kiến Hoa ngày một xuống dốc, Lâm Tâm Như gánh chịu mọi chỉ trích, 'thỏa thuận ngầm' của cặp vợ chồng quyền lực khiến Cnet 'sốc'

Sao quốc tế 15/04/2021 18:42

Những năm gần đây Hoắc Kiến Hoa không tham gia đóng phim, mọi chỉ trích của dư luận đều hướng về phía Lâm Tâm Như.

Kể từ khi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn cặp đôi luôn phải đối mặt với nhiều tin đồn thất thiệt. Đã từng có thông tin cặp đôi cãi vã ngay trong hôn lễ, sau này lại có tin đồn Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cãi vã trên phố, có thể sắp ly hôn. Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa ngày một xuống dốc nên mọi chỉ trích của dư luận đều hướng về phía Lâm Tâm Như.

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 Vài năm gần đây, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa ngày càng xuống dốc

Sau khi sinh con, nữ diễn viên Lâm Tâm Như nhanh chóng quay trở lại với công việc. Ngoài làm diễn viên, bà xã Hoắc Kiến Hoa còn là một nhà sản xuất có tiếng. Năng lực của Lâm Tâm Như được đánh giá cao hơn Hoắc Kiến Hoa. Nhiều người cho rằng vì Lâm Tâm Như quá chú trọng đến công việc nên Hoắc Kiến Hoa đành phải hi sinh sự nghiệp để chăm sóc con gái.

Vậy nhưng theo truyền thông Đài Loan, rất có thể do tình hình dịch bệnh nên Hoắc Kiến Hoa không muốn đến Đại Lục đóng phim. Nếu nhận lời đóng phim xa nhà, mỗi lần đi về Hoắc Kiến Hoa đều phải cách ly gần 30 ngày, đây chính là nguyên nhân chính khiến thời gian vừa qua Hoắc Kiến Hoa không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào.

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 Lâm Tâm Như hứng mọi chỉ trích của dư luận vì sự xuống dốc của Hoắc Kiến Hoa

Bên cạnh đó Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như còn có một thỏa thuận ngầm, hai người không được cùng làm việc một lúc, cần phải có một người chăm sóc con. Trước đây khi trả lời phỏng vấn cả hai đều đã từng chia sẻ điều này. Năm ngoái, Lâm Tâm Như sản xuất 3 bộ phim, còn Hoắc Kiến Hoa thì chăm con. Trước đây khi Hoắc Kiến Hoa bận rộn đóng phim, Lâm Tâm Như cũng không nhận bất kỳ dự án nào, cô chuyên tâm chăm sóc cho bé Tiểu Cá Heo.

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 Vậy nhưng trên thực tế vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như đã có thỏa thuận ngầm với nhau

Thỏa thuận ngầm này giữa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã giúp cặp đôi cân bằng được công việc và gia đình. Có lẽ vì vậy nên khi phải đối mặt với những tin đồn không chính xác và những chỉ trích quá đáng của cộng đồng mạng, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn bình tâm cùng nhau vượt qua sóng gió.

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