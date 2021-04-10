Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

Sao quốc tế 10/04/2021 19:43

Hoắc Kiến Hoa đã tận mắt xem những cảnh nóng của Lâm Tâm Như trong phim mới và chỉ có thể nói ra ba từ này.

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa đóng phim mỗi năm một ít, điều này khiến fan hâm mộ của nam tài tử họ Hoắc vô cùng lo lắng. Vậy nhưng có vẻ như chăm sóc vợ con chính là lựa chọn của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa.

lam tam nhu 1
 Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm

Ngày 9/4, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện và đã nhận phỏng vấn của ký giả. Phóng viên đã hỏi nữ diễn viên Lâm Tâm Như rằng Hoắc Kiến Hoa có cảm giác gì khi xem những cảnh thân mật của Lâm Tâm Như với bạn diễn nam? “Nàng Hạ Tử Vy” khá ngại ngùng khi trả lời câu hỏi này.

lam tam nhu 2

lam tam nhu 3
 Nữ diễn viên Lâm Tâm Như khá ngượng ngùng khi được hỏi về cảm nhận của Hoắc Kiến Hoa khi xem cảnh nóng của cô

Trên thực tế Lâm Tâm Như đã tham gia showbiz 27 năm nhưng những cảnh thân mật với bạn diễn nam của cô không nhiều. Cô cố gắng hạn chế những cảnh thân mật chỉ ở mức độ hôn, còn “cảnh giường chiếu” thì chỉ xuất hiện trong bộ phim mới The Arc Of Life với đàn em Lâm Triết Hy. Trong phân cảnh này, Lâm Tâm Như cần phải nằm trên người của Lâm Triết Hy.

lam tam nhu 3
 Cảnh nóng hiếm hoi trên màn ảnh của Lâm Tâm Như với bạn diễn kém tuổi trong phim mới
lam tam nhu 5
 Tuy nhiên Hoắc Kiến Hoa rất thấu hiểu cho công việc của vợ vì anh cũng là diễn viên

Hoắc Kiến Hoa đã tận mắt chứng kiến phân cảnh này của Lâm Tâm Như nhưng anh thấu hiểu cho vợ vì cả hai vợ chồng đều là diễn viên. Hoắc Kiến Hoa nói rằng “không bận tâm” khi xem cảnh nóng của Lâm Tâm Như và bạn diễn nam.

lam tam nhu 6
 Hoắc Kiến Hoa còn muốn đóng vai khách mời trong phim mới của Lâm Tâm Như

Đặc biệt trong quá trình Lâm Tâm Như quay bộ phim này, Hoắc Kiến Hoa còn đến phim trường thăm vợ và còn bày tỏ mong muốn được đóng vai khách mời trong phim của vợ. Điều này cho thấy tình cảm vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như rất tốt, không giống như những tin đồn ác ý về mối quan hệ của hai người tồn tại suốt thời gian qua.

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tham gia một sự kiện mới nhất, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đeo bộ trang sức có giá trị gần 100 tỷ, người đẹp chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi không mặc đẹp như thế này”.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức làm hòa sau 2 tuần sóng gió

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức làm hòa sau 2 tuần sóng gió

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Lâm Tâm Như xuất hiện ủ rũ giữa tâm bão hôn nhân rạn nứt

Lâm Tâm Như xuất hiện ủ rũ giữa tâm bão hôn nhân rạn nứt

Vợ chồng cãi vã, Hoắc Kiến Hoa bỏ mặc Lâm Tâm Như khóc giữa trời mưa

Vợ chồng cãi vã, Hoắc Kiến Hoa bỏ mặc Lâm Tâm Như khóc giữa trời mưa

Lâm Tâm Như tiết lộ nội tình lý do khiến Hoắc Kiến Hoa và tình cũ Lâm Chí Dĩnh trở thành bạn thân

Lâm Tâm Như tiết lộ nội tình lý do khiến Hoắc Kiến Hoa và tình cũ Lâm Chí Dĩnh trở thành bạn thân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 28 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý