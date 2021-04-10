Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

Hoắc Kiến Hoa đã tận mắt xem những cảnh nóng của Lâm Tâm Như trong phim mới và chỉ có thể nói ra ba từ này.

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa đóng phim mỗi năm một ít, điều này khiến fan hâm mộ của nam tài tử họ Hoắc vô cùng lo lắng. Vậy nhưng có vẻ như chăm sóc vợ con chính là lựa chọn của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa. Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm Ngày 9/4, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện và đã nhận phỏng vấn của ký giả. Phóng viên đã hỏi nữ diễn viên Lâm Tâm Như rằng Hoắc Kiến Hoa có cảm giác gì khi xem những cảnh thân mật của Lâm Tâm Như với bạn diễn nam? “Nàng Hạ Tử Vy” khá ngại ngùng khi trả lời câu hỏi này.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như khá ngượng ngùng khi được hỏi về cảm nhận của Hoắc Kiến Hoa khi xem cảnh nóng của cô Trên thực tế Lâm Tâm Như đã tham gia showbiz 27 năm nhưng những cảnh thân mật với bạn diễn nam của cô không nhiều. Cô cố gắng hạn chế những cảnh thân mật chỉ ở mức độ hôn, còn “cảnh giường chiếu” thì chỉ xuất hiện trong bộ phim mới The Arc Of Life với đàn em Lâm Triết Hy. Trong phân cảnh này, Lâm Tâm Như cần phải nằm trên người của Lâm Triết Hy.

Cảnh nóng hiếm hoi trên màn ảnh của Lâm Tâm Như với bạn diễn kém tuổi trong phim mới Tuy nhiên Hoắc Kiến Hoa rất thấu hiểu cho công việc của vợ vì anh cũng là diễn viên Hoắc Kiến Hoa đã tận mắt chứng kiến phân cảnh này của Lâm Tâm Như nhưng anh thấu hiểu cho vợ vì cả hai vợ chồng đều là diễn viên. Hoắc Kiến Hoa nói rằng “không bận tâm” khi xem cảnh nóng của Lâm Tâm Như và bạn diễn nam. Hoắc Kiến Hoa còn muốn đóng vai khách mời trong phim mới của Lâm Tâm Như Đặc biệt trong quá trình Lâm Tâm Như quay bộ phim này, Hoắc Kiến Hoa còn đến phim trường thăm vợ và còn bày tỏ mong muốn được đóng vai khách mời trong phim của vợ. Điều này cho thấy tình cảm vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như rất tốt, không giống như những tin đồn ác ý về mối quan hệ của hai người tồn tại suốt thời gian qua.

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ Tham gia một sự kiện mới nhất, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đeo bộ trang sức có giá trị gần 100 tỷ, người đẹp chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi không mặc đẹp như thế này”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-mat-chung-kien-canh-nong-cua-lam-tam-nhu-hoac-kien-hoa-chi-co-the-noi-3-tu-401585.html