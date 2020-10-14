Lâm Tâm Như tiết lộ nội tình lý do khiến Hoắc Kiến Hoa và tình cũ Lâm Chí Dĩnh trở thành bạn thân

Lâm Tâm Như là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Trước khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng có mối tình rất đẹp với nam thần không tuổi Lâm Chí Dĩnh. Sau khi chia tay, có nhiều tin đồn cho rằng Lâm Chí Dĩnh đã từng ghen tuông khi Lâm Tâm Như quay “Hoàn Châu Cách Cách”.

Sau khi chia tay với Lâm Chí Dĩnh, Lâm Tâm Như và tình cũ vẫn là bạn tốt của nhau

Không giống như những cặp đôi khác, sau khi chia tay Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn đó chính là ông xã Lâm Tâm Như cũng trở thành anh em tốt với Lâm Chí Dĩnh.