Lâm Tâm Như tiết lộ nội tình lý do khiến Hoắc Kiến Hoa và tình cũ Lâm Chí Dĩnh trở thành bạn thân

Lâm Chí Dĩnh là tình cũ của Lâm Tâm Như trong khi Hoắc Kiến Hoa là ông xã của người đẹp nhưng cả hai lại trở thành bạn thân.
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Lâm Tâm Như là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Trước khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng có mối tình rất đẹp với nam thần không tuổi Lâm Chí Dĩnh. Sau khi chia tay, có nhiều tin đồn cho rằng Lâm Chí Dĩnh đã từng ghen tuông khi Lâm Tâm Như quay “Hoàn Châu Cách Cách”.
Không giống như những cặp đôi khác, sau khi chia tay Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn đó chính là ông xã Lâm Tâm Như cũng trở thành anh em tốt với Lâm Chí Dĩnh.
Trong tiệc sinh nhật mẹ Lâm Chí Dĩnh 70 tuổi mới đây, Hoắc Kiến Hoa cũng tham gia nhưng Lâm Tâm Như lại không có mặt. Nhiều người đoán rằng nữ diễn viên nổi tiếng không muốn xuất hiện trong hoàn cảnh khó xử này.
Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vừa lên tiếng giải thích rằng cô không tham gia tiệc nhà Lâm Chí Dĩnh vì đang bận quay phim. Bên cạnh đó bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng hé lộ, cô chính là cầu nối giúp Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa trở thành bạn thân của nhau. Bản thân Lâm Tâm Như cũng có mối quan hệ rất thân thiết với vợ chồng Lâm Chí Dĩnh.
Nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn chia sẻ thêm, cô đã giới thiệu chuyên gia trang điểm cho vợ của Lâm Chí Dĩnh. Nhiều người nhận xét hiếm có mối quan hệ nào được xử lý hoàn hảo và đầy ấm áp như mối quan hệ giữa Lâm Chí Dĩnh – Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa.