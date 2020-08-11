Chỉ bằng hành động nhỏ, Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn mang thai lần 2

Ngay sau khi vướng tin đồn mang thai lần hai, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái mới khéo léo phủ nhận thông tin này.
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Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới lễ Thất Tịch (lễ tình nhân của người Hoa) nhưng tối 10/8, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ khoe hai tấm hình đón lễ sớm. Bên cạnh đó, cô còn công khai thổ lộ tình cảm với ông xã Hoắc Kiến Hoa và chúc mọi người hạnh phúc.
Mặc dù đã 44 tuổi nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Chỉ kết hợp đơn giản giữa quần jeans và áo thun nhưng bà xã Hoắc Kiến Hoa vẫn khoe trọn nhan sắc đáng ngưỡng mộ của mình. Vậy nhưng sau khi đăng tải, mọi sự chú ý của dư luận đều tập trung hết vào vòng 2 của Lâm Tâm Như.
Mấy ngày trước đây, truyền thông Hoa ngữ phát hiện Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng đi ăn tối. Điều đáng nói là nữ diễn viên họ Lâm mặc đồ rộng bụng. Khi ra khỏi nhà hàng, cô còn có hành động buồn nôn, rất giống với triệu chứng mang thai. Cũng chính vì vậy tin đồn Lâm Tâm Như mang thai lần hai đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Hành động khéo léo mới đây của Lâm Tâm Như giúp cô xóa tan tin đồn đang mang thai lần hai. Đồng thời nữ diễn viên họ Lâm cũng thể hiện tình yêu của mình dành cho Hoắc Kiến Hoa. Từ khi công khai mối quan hệ đến nay, cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa luôn vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, bất chấp mọi sóng gió, cặp đôi nổi tiếng vẫn luôn nắm chặt tay nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.