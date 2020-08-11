Chỉ bằng hành động nhỏ, Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn mang thai lần 2

Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới lễ Thất Tịch (lễ tình nhân của người Hoa) nhưng tối 10/8, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ khoe hai tấm hình đón lễ sớm. Bên cạnh đó, cô còn công khai thổ lộ tình cảm với ông xã Hoắc Kiến Hoa và chúc mọi người hạnh phúc.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân

Mặc dù đã 44 tuổi nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Chỉ kết hợp đơn giản giữa quần jeans và áo thun nhưng bà xã Hoắc Kiến Hoa vẫn khoe trọn nhan sắc đáng ngưỡng mộ của mình. Vậy nhưng sau khi đăng tải, mọi sự chú ý của dư luận đều tập trung hết vào vòng 2 của Lâm Tâm Như.