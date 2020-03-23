Vợ chồng Lâm Tâm Như hạnh phúc đưa con gái đi du lịch đảo Bali

Sao quốc tế 23/03/2020 11:10

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cùng chồng và con gái có chuyến du lịch đầy ý nghĩa tại đảo Bali, Indonesia.

Theo QQ, gần đây một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin đã gặp vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như đưa con gái đi du lịch đảo Bali, Indonesia. Hình ảnh mà người này cung cấp chính xác là của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Nhiều người cho rằng đảo Bali là nơi cả hai tổ chức hôn lễ, phải chăng họ đưa con gái về lại nơi này để tìm kiếm kỷ niệm xưa?

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Vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như đưa con gái đi du lịch đảo Bali

Cách đây vài ngày, Hoắc Kiến Hoa bị fan hâm mộ phát hiện đến nơi Lâm Tâm Như làm việc. Đáng chú ý, ông xã Lâm Tâm Như đứng bên ngoài chú tâm theo dõi vợ đóng phim giống như một fan cứng của cô.

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Cách đây không lâu Hoắc Kiến Hoa còn đến thăm nơi Lâm Tâm Như làm việc
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Anh đứng bên ngoài xem vợ đóng phim giống như một fan cứng của Lâm Tâm Như vậy

Một năm trở lại đây Hoắc Kiến Hoa hầu như không tham gia đóng phim. Khi vợ bận rộn công việc, anh đảm nhận việc chăm con gái. Trước khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa sống ở Thượng Hải. Sau khi kết hôn, anh về Đài Loan sống. Mặc dù đã mua nhà mới nhưng Hoắc Kiến Hoa chưa chuyến đến ở mà về sống chung nhà với Lâm Tâm Như.

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Hoắc Kiến Hoa dành nhiều thời gian chăm sóc con gái
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Anh chấp nhận mất fan hâm mộ để bảo vệ hạnh phúc gia đình

Sau khi công khai hẹn hò Lâm Tâm Như, nam tài tử họ Hoắc bị fan hâm mộ phản đối. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa vẫn thể hiện tình yêu của mình dành cho Lâm Tâm Như. 

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như

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