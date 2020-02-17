Cố tình khoe quà vào Lễ tình nhân nhưng Lâm Tâm Như lại bị tố chôm hình của người khác

Sao quốc tế 17/02/2020 07:04

Bó hoa mà nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng tải trên trang cá nhân được netizen phát hiện là một sản phẩm của người khác.

Có lẽ nữ diễn viên Lâm Tâm Như là người hạnh phúc nhất trong mùa Valentine năm nay khi đăng hình một bó hoa khẩu trang trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là món quà mà Hoắc Kiến Hoa tặng vợ và dành nhiều lời có cánh cho ông xã của Lâm Tâm Như.

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Bó hoa nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng đây là quà của Hoắc Kiến Hoa

Không chỉ vậy, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa còn trốn con đi hẹn hò vào ngày Lễ tình nhân khiến nhiều người ghen tị. Dù luôn vướng phải nghi án hôn nhân trục trặc nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau, vợ chồng Lâm Tâm Như đều dành cho nhau tình cảm ngọt ngào đập tan những tin đồn thất thiệt.

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Vợ chồng Lâm Tâm Như trốn con đi hẹn hò vào đúng Lễ tình nhân...
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.... thế nhưng việc cả hai không đeo khẩu trang giữa mùa dịch lại khiến netizen bàn tán
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Trước đó Lâm Tâm Như luôn khuyến khích việc đeo khẩu trang để phòng bệnh

Tuy nhiên, không lâu sau đó cặp đôi xứ Đài lại tiếp tục vướng phải một số lùm xùm đến từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng phát ngôn và hành động của Lâm Tâm Như bất nhất. Đang trong mùa dịch Covid-19, Lâm Tâm Như luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đeo khẩu trang. Thế nhưng trong ngày hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa, vợ chồng cặp đôi nổi tiếng lại vô tư đi dạo giữa mùa dịch mà không đeo khẩu trang.

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Hình ảnh được Lâm Tâm Như đăng trên trang cá nhân vào ngày 14/2...
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... vậy nhưng tấm hình này được cộng đồng mạng phát hiện là của người khác
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Rất nhiều tin đồn nổ ra mỗi lần Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như xuất hiện cùng nhau

Chưa hết, netizen xứ Trung còn phát hiện bó hoa khẩu trang mà Lâm Tâm Như đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người tưởng là quà của Hoắc Kiến Hoa lại là sản phẩm của người khác. Có vẻ Lâm Tâm Như đã lấy hình ảnh này trên mạng để đăng lại chứ không phải là quà của Hoắc Kiến Hoa như nhiều người suy đoán.

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