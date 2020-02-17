Cố tình khoe quà vào Lễ tình nhân nhưng Lâm Tâm Như lại bị tố chôm hình của người khác

Có lẽ nữ diễn viên Lâm Tâm Như là người hạnh phúc nhất trong mùa Valentine năm nay khi đăng hình một bó hoa khẩu trang trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng đây là món quà mà Hoắc Kiến Hoa tặng vợ và dành nhiều lời có cánh cho ông xã của Lâm Tâm Như.

Bó hoa nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng đây là quà của Hoắc Kiến Hoa

Không chỉ vậy, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa còn trốn con đi hẹn hò vào ngày Lễ tình nhân khiến nhiều người ghen tị. Dù luôn vướng phải nghi án hôn nhân trục trặc nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau, vợ chồng Lâm Tâm Như đều dành cho nhau tình cảm ngọt ngào đập tan những tin đồn thất thiệt.