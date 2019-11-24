Lâm Tâm Như bật khóc trên sóng truyền hình, hé lộ lý do ít xuất hiện trong showbiz

Một chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của diễn viên Lâm Tâm Như đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả tại Trung Quốc. Cũng trong chương trình này, vì nhớ con gái và không kìm nén được cảm xúc, cô đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình.

Vừa gọi được cho con gái, Lâm Tâm Như đã hỏi con có nhớ mình không, đồng thời bà xã Hoắc Kiến Hoa còn làm rất nhiều động tác chọc con vui. Vậy nhưng khi con gái hỏi mẹ đi đâu thì Lâm Tâm Như trả lời rằng mẹ đang đi làm ở rất xa, đồng thời đôi mắt ngân ngấn lệ.

Không thể ở bên con gái khiến Lâm Tâm Như rất buồn

Lâm Tâm Như cho biết con gái đang giận vì cô không ở nhà chơi với con. Chính điều này khiến nữ diễn viên họ Lâm không khống chế được cảm xúc của mình nên đã bật khóc. Dù chỉ là những phút nói chuyện ít ỏi giữa Lâm Tâm Như và con gái nhưng người xem cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho Cá Heo Nhỏ lớn thế nào.

Khoảnh khắc đó khiến Lâm Tâm Như không kiềm chế được cảm xúc của mình

Sau khi sinh con, Lâm Tâm Như ít tham gia các hoạt động giải trí là vì không muốn xa con gái

Đặc biệt thông qua cuộc nói chuyện này của Lâm Tâm Như, nhiều người còn biết được lý do vì sao sau khi sinh con cô giảm tải công việc và ít tham gia các hoạt động của làng giải trí đến vậy. Đó là do cô không muốn xa con gái, lúc nào cũng muốn được ở nhà chăm sóc con. Lâm Tâm Như vô cùng hạnh phúc mỗi khi được hỏi về Cá Heo Nhỏ. Con gái chính là nguyên nhân và cũng là động lực khiến Lâm Tâm Như ít xuất hiện ở các sự kiện của giới giải trí Hoa ngữ trong suốt thời gian qua.