Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như trước mặt con gái?

Sao quốc tế 28/10/2019 17:29

Vừa mới khen chồng trên sóng truyền hình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ dính tin đồn từng bị Hoắc Kiến Hoa đánh ngay trước mặt con gái.

Hôn nhân của cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của người hâm mộ. Sau hàng loạt tin đồn hôn nhân trục trặc, mới đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như công khai thổ lộ tình cảm với chồng ngay trên sóng truyền hình như một lời khẳng định tình yêu của họ vẫn bền chặt.

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Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lại vướng phải tin đồn mới...

Theo đó, Lâm Tâm Như thừa nhận cưới Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Lời chia sẻ ngọt ngào của bà xã Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người tin rằng tình yêu của họ vẫn bền chặt không giống những tin đồn thất thiệt xuất hiện suốt thời gian qua.

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.... rằng Hoắc Kiến Hoa từng đánh vợ trước mặt con gái
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Cách đây vài ngày, Lâm Tâm Như khẳng định lấy được Hoắc Kiến Hoa là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình

Thế nhưng, ngay sau đó lại có tin đồn cho rằng nam tài tử họ Hoắc từng đánh vợ trước mặt con gái. Không những vậy ông xã của Lâm Tâm Như thường mượn rượu để mắng chửi vợ. Trước thông tin này, fan hâm mộ của vợ chồng Lâm Tâm Như vô cùng hoang mang.

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Chưa rõ thực hư nhưng fan hâm mộ của cặp đôi lại được một phen thót tim

Hiện phía Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đây chỉ là tin đồn câu view và hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng vẫn hạnh phúc.

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