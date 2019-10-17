Lâm Tâm Như tự tin khoe mặt mộc giữa tin đồn hôn nhân đổ vỡ

Sao quốc tế 17/10/2019 17:32

Đối diện tin đồn hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn tự tin khoe mặt mộc ở tuổi 43.

Thời gian vừa qua vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Có thông tin cho rằng, Hoắc Kiến Hoa phản bội Lâm Tâm Như để qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa luôn nghĩ Lâm Tâm Như cố tình mang thai để ép anh làm đám cưới nên ôm hận trong lòng.

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Sau khi kết hôn, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với tin đồn thất thiệt

Cũng theo nguồn tin này, từ sau khi kết hôn nam tài tử họ Hoắc luôn mượn rượu giải sầu. Nhiều lúc anh cố tình mượn rượu để mắng chửi vợ. Không chịu đựng được những lời lẽ xúc phạm đó nên Lâm Tâm Như đã ôm con bỏ đi. Trên thực tế, đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

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Trước tin đồn Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, Lâm Tâm Như vẫn tự tin khoe mặt mộc trên trang cá nhân của mình

Kể từ khi công khai mối quan hệ, những tin đồn ác ý nhắm đến cặp vợ chồng nổi tiếng này liên tục rộ lên. Mặc dù đã nhờ pháp luật mạnh tay xử lý những tài khoản mạng xã hội đăng tin thất thiệt nhưng dường như hành động này của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa không mang lại hiệu quả.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như thực hiện những động tác yoga vô cùng thuần thục

Trước những tin đồn bủa vây, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như vẫn luôn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào, ngầm khẳng định hôn nhân của họ vẫn ổn. 

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Dù đã 43 tuổi nhưng Lâm Tâm Như vẫn giữ được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như tự tin khoe mặt mộc và thực hiện những động tác yoga có độ khó cao trên trang cá nhân. Ở tuổi 43, bã xã Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung và vóc dáng thon thả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc của bà xã Hoắc Kiến Hoa, nhiều người cho rằng đây là cách Lâm Tâm Như ngầm đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt. 

Rộ tin đồn Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, Lâm Tâm Như ôm con bỏ đi vì bị chồng mắng chửi

Rộ tin đồn Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, Lâm Tâm Như ôm con bỏ đi vì bị chồng mắng chửi

Thông tin Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, thường xuyên uống rượu và mắng chửi vợ nên nữ diễn viên Lâm Tâm Như ôm con bỏ nhà ra đi khiến người hâm mộ hoang mang.

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