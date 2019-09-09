Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Sao quốc tế 09/09/2019 21:31

Dù đã 43 tuổi nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn lựa chọn sự nghiệp học hành khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ khoe tấm thẻ sinh viên cao học đồng thời tuyên bố rằng mình sẽ quay trở lại trường học dù đã 43 tuổi. Ngay sau đó, nàng “Tử Vy cách cách” đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bắt đầu học thạc sĩ khi đã 43 tuổi

Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chào đón con gái đầu lòng, cả hai đều cố gắng giảm tải công việc một cách tối đa để có thời gian chăm sóc gia đình. Dù liên tục đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau tình cảm mặn nồng đồng thời phủ nhận tin đồn ly hôn.

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Hoắc Kiến Hoa từng sở hữu vẻ đẹp nam thần...

Thời gian vừa qua, Hoắc Kiến Hoa dường như không nhận bất kỳ kịch bản nào. Anh dành trọn thời gian để chăm sóc con gái và thăm non Lâm Tâm Như mỗi khi vợ phải đi quay phim xa nhà. Dù mới 40 tuổi nhưng thời gian gần đây Hoắc Kiến Hoa bị netizen đánh giá là “xuống sắc” khá nhiều, không còn phong độ như ngày xưa nữa.

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... nhưng giờ đây bị cho là 'xuống sắc' trầm trọng

Tài nguyên giải trí của nam tài tử họ Hoắc cũng bị giảm đi rất nhiều, cơ hội lộ diện cũng vô cùng ít ỏi. Sự việc này khiến fan của Hoắc Kiến Hoa vô cùng lo lắng cho sự nghiệp của thần tượng. Nhiều người còn nhận xét hài hước rằng trước đây Hoắc Kiến Hoa là “nam thần” được nhiều người yêu mến thì nay lại biến thành người đàn ông "nội trợ".

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Nhiều người nhận xét nếu Hoắc Kiến Hoa không tiến bộ thì sẽ có một ngày anh không thể theo kịp vợ mình nữa

Việc Lâm Tâm Như bất chấp tuổi tác tiếp tục sự nghiệp học hành khiến Hoắc Kiến Hoa nhận nhiều lời chê bai không có chí tiến thủ từ cộng đồng mạng. Thậm chí, có fan hâm mộ nói rằng Hoắc Kiến Hoa hãy học tập vợ. Nếu không cố gắng, có lẽ nam diễn viên họ Hoắc sẽ không thể theo kịp bước chân của vợ mình nữa.

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Không còn xinh lung linh như những tấm hình studio đăng tải, hình ảnh thật của nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây thất vọng cho fan hâm mộ.

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