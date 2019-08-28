Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Dù đã 43 tuổi và đã sinh con nhưng trong mắt người hâm mộ nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn luôn là “nữ thần” sở hữu nhan sắc không tuổi. Vậy nhưng khi tham gia một sự kiện mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã bị cộng đồng mạng vạch trần sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và hình ảnh đã qua chỉnh sửa.

Lâm Tâm Như khoe vẻ đẹp mảnh mai trong những tấm hình của studio đăng tải

Với vẻ đẹp vượt thời gian của mình diễn viên Lâm Tâm Như nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Nhiều người cho rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa còn xinh đẹp hơn khi chưa sinh con

Mới đây, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện tại Thượng Hải. Những tấm hình xinh lung linh của người đẹp giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét nàng “Hạ Tử Vy” còn xinh đẹp hơn ngày chưa sinh con.