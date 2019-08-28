Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 28/08/2019 11:57

Không còn xinh lung linh như những tấm hình studio đăng tải, hình ảnh thật của nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây thất vọng cho fan hâm mộ.

Dù đã 43 tuổi và đã sinh con nhưng trong mắt người hâm mộ nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn luôn là “nữ thần” sở hữu nhan sắc không tuổi. Vậy nhưng khi tham gia một sự kiện mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã bị cộng đồng mạng vạch trần sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và hình ảnh đã qua chỉnh sửa.

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Lâm Tâm Như khoe vẻ đẹp mảnh mai trong những tấm hình của studio đăng tải
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Với vẻ đẹp vượt thời gian của mình diễn viên Lâm Tâm Như nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng 
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Nhiều người cho rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa còn xinh đẹp hơn khi chưa sinh con

Mới đây, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện tại Thượng Hải. Những tấm hình xinh lung linh của người đẹp giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét nàng “Hạ Tử Vy” còn xinh đẹp hơn ngày chưa sinh con.

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Lâm Tâm Như tự tin khoe vóc dáng mảnh mai như ngầm đáp lại tin đồn về việc cô đang mang thai

Vậy nhưng ngay sau đó một vài tấm hình được “người qua đường” chụp tại sự kiện cho thấy nhan sắc thật của Lâm Tâm Như có sự khác biệt quá lớn. Bắp tay khá to, làm da của cô cũng không còn sáng mịn như những tấm hình được studio của người đẹp đăng tải.

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Hình thực tế của Lâm Tâm Như lại khác xa hình đã chỉnh sửa, tay của cô khá to
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Thân hình của cô cũng không được nuột nà như những tấm hình studio đăng tải
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Nhìn từ phía sau phần bụng của bà mẹ một con cùng không được gọn gàng

Thời gian qua, có tin đồn cho rằng bà xã của Hoắc Kiến Hoa đang mang thai đứa con thứ hai nhưng vợ chồng cặp đôi nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận thông tin này. 

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như

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