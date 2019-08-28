Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Không còn xinh lung linh như những tấm hình studio đăng tải, hình ảnh thật của nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây thất vọng cho fan hâm mộ.
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Dù đã 43 tuổi và đã sinh con nhưng trong mắt người hâm mộ nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn luôn là “nữ thần” sở hữu nhan sắc không tuổi. Vậy nhưng khi tham gia một sự kiện mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã bị cộng đồng mạng vạch trần sự khác biệt quá lớn giữa ảnh thực tế và hình ảnh đã qua chỉnh sửa.
Mới đây, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện tại Thượng Hải. Những tấm hình xinh lung linh của người đẹp giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét nàng “Hạ Tử Vy” còn xinh đẹp hơn ngày chưa sinh con.
Vậy nhưng ngay sau đó một vài tấm hình được “người qua đường” chụp tại sự kiện cho thấy nhan sắc thật của Lâm Tâm Như có sự khác biệt quá lớn. Bắp tay khá to, làm da của cô cũng không còn sáng mịn như những tấm hình được studio của người đẹp đăng tải.
Thời gian qua, có tin đồn cho rằng bà xã của Hoắc Kiến Hoa đang mang thai đứa con thứ hai nhưng vợ chồng cặp đôi nổi tiếng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận thông tin này.