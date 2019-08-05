Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bị 'ném đá' khi cản trở người khác đi vệ sinh

Cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lại trở thành trò cười khi bị phát hiện chặn cửa nhà vệ sinh để chụp hình.

Những ngày qua, loạt ảnh ngọt ngào của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận được nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài đã có có buổi hẹn hò vô cùng ấm cúng.

Tấm hình cưới 3 năm trước của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chụp cùng Triệu Vy và Phạm Băng Băng

Trong ảnh, có vẻ Hoắc Kiến Hoa đã ngà ngà say còn Lâm Tâm Như thì tỏ ra hạnh phúc tạo dáng bên chồng và những người bạn. Đứng trước những tin đồn hôn nhân rạn nứt suốt thời gian qua, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cặp đôi nổi tiếng xứ Đài đã có buổi hẹn hò ấm áp

Tuy nhiên, sau khi những tấm hình này được đăng tải không lâu, truyền thông Hong Kong lại phát hiện sự thật dở khóc dở cười đằng sau. Theo đó, khi vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa hăng say chụp hình, cả hai vô tình chặn luôn cửa nhà vệ sinh khiến người khác không thể vào đó. Nhiều antifan cho rằng hành động của họ thực sự gây phản cảm.

Đứng chụp hình tại cửa nhà vệ sinh, Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như 'cản trở' việc đi vệ sinh của người khác

Ngay cả khi cặp đôi đã thay đổi tư thế chụp hình, người đàn ông phía sau vẫn đứng yên một chỗ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa công khai hẹn hò vào tháng 5/2016. Tháng 7 cùng năm, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại đảo Bali (Indonesia). Tháng 1/2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng cho Hoắc Kiến Hoa. Từ khi công khai hẹn hò đến nay, rất nhiều lần cặp đôi vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt. Tuy nhiên, cả hai đã nhanh chóng dập tắt tin đồn thất thiệt bằng những hành động ngọt ngào dành cho nhau.

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