Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện

Sao quốc tế 08/06/2019 14:35

Cặp đôi đình đám xứ Đài luôn cố gắng giấu kín hình ảnh của Cá Heo Nhỏ nhưng cuối cùng những hình ảnh đầu tiên của bé cũng được hé lộ.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ lại được một phen dậy sóng khi những hình ảnh đầu tiên của con gái Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa được tiết lộ.

Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 1
Cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh riêng tư cho con gái

Kể từ khi Lâm Tâm Như sinh con, cặp đôi nổi tiếng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ hình ảnh của con gái. Trong một lần phỏng vấn, Hoắc Kiến Hoa từng tiết lộ rằng anh sẽ cố gắng hết mình để con gái phát triển trong điều kiện bình thường. Chính vì vậy hơn 2 năm qua, dung mạo của Cá Heo Nhỏ luôn khiến người hâm mộ tò mò.

Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 2
Vài ngày trước, fan hâm mộ Hoắc Kiến Hoa đã gặp anh ở Malaysia

Ngày hôm nay, một vài hình ảnh được cho là của con gái Hoắc Kiến Hoa bất ngờ được tung lên mạng và ngay lập được trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Theo đó, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa đưa con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như và đã bị báo giới phát hiện.

Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 3Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 4

Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 5
Không đi một mình, Hoắc Kiến Hoa còn mang theo con gái sang tận Malaysia để thăm Lâm Tâm Như

Dù hình ảnh không được rõ nét nhưng nhiều người chứng kiến cho biết, Cá Heo Nhỏ dù mới hơn 2 tuổi nhưng trông giống như trẻ 4 tuổi. Cô bé sở hữu làn da trắng và có đôi mắt to tròn rất dễ thương.

Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện - Ảnh 6
Có lẽ vì con gái nhớ mẹ nên Hoắc Kiến Hoa đưa Cá Heo Nhỏ đi theo

Hiện nay Lâm Tâm Như đang quay phim tại Malaysia. Trong dự án mới này cô vào vai một cô gái Việt Nam. Sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Như quay phim xa nhà trong một thời gian dài. Có lẽ vì con gái quá nhớ mẹ nên Hoắc Kiến Hoa đã đưa Cá Heo Nhỏ sang tận Malaysia để thăm.

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