Giấu kín hơn 2 năm, cuối cùng con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như cũng lộ diện

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ lại được một phen dậy sóng khi những hình ảnh đầu tiên của con gái Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa được tiết lộ.

Cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh riêng tư cho con gái

Kể từ khi Lâm Tâm Như sinh con, cặp đôi nổi tiếng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ hình ảnh của con gái. Trong một lần phỏng vấn, Hoắc Kiến Hoa từng tiết lộ rằng anh sẽ cố gắng hết mình để con gái phát triển trong điều kiện bình thường. Chính vì vậy hơn 2 năm qua, dung mạo của Cá Heo Nhỏ luôn khiến người hâm mộ tò mò.