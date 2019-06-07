Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn

Sao quốc tế 07/06/2019 06:45

Chuyện tình 17 năm hợp tan giữa Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đã kết thúc khi chân dài số một Đài Loan tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ người Nhật Akira.

Sau khi Lâm Chí Linh và Akira cùng xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người, phóng viên đã liên lạc với Ngôn Thừa Húc. Cựu thành viên nhóm F4 hiện đang quay phim tại Bắc Kinh. Anh tỏ ra khá bất ngờ khi biết thông tin bạn gái cũ kết hôn.

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn - Ảnh 1
Lâm Chí Linh xác nhận kết hôn với ông xã người Nhật kém cô 7 tuổi

Khi được thông báo về hôn lễ của Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc hỏi dồn: “Là thật sao?”. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin này là chính xác, cựu thành viên nhóm F4 đã gửi lời chúc phúc cho bạn gái cũ.

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn - Ảnh 2
Ngôn Thừa Húc khá bất ngờ khi nhận được thông tin này

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng có 5 năm hẹn hò. Suốt 17 năm qua chuyện tình của hai người luôn trong trạng thái tan tan hợp hợp. Năm 2017 fan hâm mộ của cặp đôi được phen mừng hụt khi có thông tin cho rằng họ sẽ quay về bên nhau.

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn - Ảnh 3
Lâm Chí Linh là người phụ nữ rất quan trọng với Ngôn Thừa Húc

Mới đây, Trương Hi Ân - bạn gái một thời của Ngôn Thừa Húc cũng khẳng định rằng trong quãng thời gian hai người hẹn hò, Ngôn Thừa Húc vẫn không thể quên được Lâm Chí Linh, cả hai thường liên lạc với nhau. Có lẽ người mà Ngôn Thừa Húc yêu nhất chỉ có Lâm Chí Linh mà thôi.

Ngôn Thừa Húc sốc nặng khi biết tin Lâm Chí Linh kết hôn - Ảnh 4
Chuyện tình Lâm Chí Linh - Ngôn Thừa Húc mãi là niềm tiếc nuối với người hâm mộ

Tưởng rằng sau nhiều giông bão, cặp đôi đình đám một thời có thể quay trở về bên nhau. Nhưng với thông tin Lâm Chí Linh lên xe hoa với người khác, những người yêu mến cặp đôi sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy một kết thúc cổ tích giữa Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh nữa rồi.

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Vẻ đẹp nam tính của nam diễn viên 42 tuổi Quách Phẩm Siêu khiến rất nhiều chị em phải "rụng tim".

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Linh Lâm Chí Linh kết hôn Ngôn Thừa Húc

TIN LIÊN QUAN

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Netizen Hoa ngữ 'gục ngã' trước nhan sắc của nam thần 42 tuổi Quách Phẩm Siêu

Quá nặng tình với chân dài số một Đài Loan, cựu thành viên F4 Ngôn Thừa Húc không thể yêu người khác

Quá nặng tình với chân dài số một Đài Loan, cựu thành viên F4 Ngôn Thừa Húc không thể yêu người khác

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

Đăng tin sỉ nhục Lưu Thi Thi, fan hâm mộ Trần Vỹ Đình nhận án thích đáng

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Cùng vướng thị phi suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng và Trương Bá Chi hé lộ mối thâm tình ít ai biết

Bù đắp hôn lễ hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đưa vợ đi chụp hình cưới?

Bù đắp hôn lễ hoành tráng cho Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đưa vợ đi chụp hình cưới?

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể giảm cân sau gần 3 tháng sinh con

Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể giảm cân sau gần 3 tháng sinh con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới