Chuyện tình 17 năm hợp tan giữa Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đã kết thúc khi chân dài số một Đài Loan tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ người Nhật Akira.

Sau khi Lâm Chí Linh và Akira cùng xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người, phóng viên đã liên lạc với Ngôn Thừa Húc. Cựu thành viên nhóm F4 hiện đang quay phim tại Bắc Kinh. Anh tỏ ra khá bất ngờ khi biết thông tin bạn gái cũ kết hôn.

Lâm Chí Linh xác nhận kết hôn với ông xã người Nhật kém cô 7 tuổi

Khi được thông báo về hôn lễ của Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc hỏi dồn: “Là thật sao?”. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin này là chính xác, cựu thành viên nhóm F4 đã gửi lời chúc phúc cho bạn gái cũ.

Ngôn Thừa Húc khá bất ngờ khi nhận được thông tin này

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng có 5 năm hẹn hò. Suốt 17 năm qua chuyện tình của hai người luôn trong trạng thái tan tan hợp hợp. Năm 2017 fan hâm mộ của cặp đôi được phen mừng hụt khi có thông tin cho rằng họ sẽ quay về bên nhau.

Lâm Chí Linh là người phụ nữ rất quan trọng với Ngôn Thừa Húc

Mới đây, Trương Hi Ân - bạn gái một thời của Ngôn Thừa Húc cũng khẳng định rằng trong quãng thời gian hai người hẹn hò, Ngôn Thừa Húc vẫn không thể quên được Lâm Chí Linh, cả hai thường liên lạc với nhau. Có lẽ người mà Ngôn Thừa Húc yêu nhất chỉ có Lâm Chí Linh mà thôi.

Chuyện tình Lâm Chí Linh - Ngôn Thừa Húc mãi là niềm tiếc nuối với người hâm mộ

Tưởng rằng sau nhiều giông bão, cặp đôi đình đám một thời có thể quay trở về bên nhau. Nhưng với thông tin Lâm Chí Linh lên xe hoa với người khác, những người yêu mến cặp đôi sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy một kết thúc cổ tích giữa Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh nữa rồi.

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