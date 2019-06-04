Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể giảm cân sau gần 3 tháng sinh con

Tăng cân chóng mặt sau sinh, fan hâm mộ lo lắng không biết khi nào Triệu Lệ Dĩnh mới có thể quay trở lại showbiz.

Sau gần 3 tháng sinh con, cuối cùng các phóng viên Trung Quốc cũng đã bắt gặp cảnh vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong xuất hiện cùng nhau.

Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ kín mít khi cùng Phùng Thiệu Phong ra ngoài

Dường như Triệu Lệ Dĩnh chưa thể giảm cân sau khi sinh con

Ngụy trang kỹ càng nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thể giấu được thân hình phát tướng

Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang và đội nón nhưng phóng viên vẫn nhận ra nàng “Minh Lan”. Điều đáng nói là sau khi sinh con đã gần ba tháng cô vẫn chưa thể giảm cân.

Sau khi tuyên bố kết hôn, Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất tại Trung Quốc

Trước đây có thông tin cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia Liên hoan phim Bạch Ngọc Lan vào tháng 6 tới và chính thức quay trở lại showbiz. Tuy nhiên, tình hình trước mắt cho thấy bà xã Phùng Thiệu Phong khó có thể trở lại với công việc trong một thời gian ngắn.

Không biết đến bao giờ Triệu Lệ Dĩnh mới có thể quay trở lại showbiz

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim “Minh Lan Truyện”. Tháng 10/2018, cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Đầu năm 2019 Phùng Thiệu Phong tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Đầu tháng 3, Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai cho Phùng Thiệu Phong. Từ đó đến nay, người đẹp họ Triệu chưa một lần xuất hiện trước công chúng.

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