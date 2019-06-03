Cùng xuất hiện sau một năm sóng gió, Angela Baby mãi là nàng công chúa xinh đẹp còn Huỳnh Hiểu Minh vẫn là chàng soái ca ngày nào

Fan hâm mộ và những người yêu mến cặp đôi vàng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến họ cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện sau một năm trời phải đối mặt với tin đồn ly hôn.

Một năm qua, rất nhiều lần truyền thông Trung Quốc đưa tin Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã đường ai nấy đi. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Angela Baby đòi ly hôn mà không cần quyền nuôi dưỡng con trai. Bên cạnh đó, cả hai thường xuyên xuất hiện một mình mà không có nửa kia khiến nhiều người càng thêm hoài nghi.

Dù đã một vài lần Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận. Gần đây còn có thông tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh lo lắng Angela Baby qua cầu rút ván nên đã chặn mọi nguồn tài nguyên giải trí anh giới thiệu cho vợ.

Ánh mắt đầy tình cảm Angela Baby hướng về phía chồng....

... còn Huỳnh Hiểu Minh luôn là 'ông chồng quốc dân', sẵn sàng nâng váy cho vợ trong mọi tình huống

Thế nhưng vượt qua mọi sóng gió, sau một năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ đã nhìn thấy cặp đôi tay trong tay cùng nhau tham gia sự kiện. Giống như ngày xưa, Angela Baby vẫn là nàng công chúa nhỏ còn Huỳnh Hiểu Minh vẫn là chàng soái ca ngôn tình. Sự xuất hiện của cặp đôi là một lời khẳng định tình cảm giữa hai người không hề giống như những lời đồn đại trong suốt thời gian qua.