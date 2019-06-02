Nhận nhiều 'gạch đá' vì bỏ bê con cái, Dương Mịch quyết tâm về Hong Kong tổ chức sinh nhật cho Tiểu Gạo Nếp

Ngày 31/5, một số fan hâm mộ của Dương Mịch tiết lộ người đẹp họ Dương đã lên đường sang Hong Kong đón sinh nhật 5 tuổi của con gái Tiểu Gạo Nếp sau khoảng thời gian dài xa cách.

Mặc dù là diễn viên nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì bỏ bê con cái. Nhiều tài khoản mạng xã hội thống kê số lần cô về thăm con là vô cùng ít ỏi, đếm trên đầu ngón tay.

Khung cảnh bữa tiệc sinh nhật của bé Tiểu Gạo Nếp được bố Dương Mịch chia sẻ trên trang cá nhân

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy vào cuối năm 2018, cặp đôi nổi tiếng tuyên bố xem nhau như người thân và cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy Tiểu Gạo Nếp. Trước ngày Quốc tế Thiếu nhi, Dương Mịch đã tạm gác mọi công việc trở về Hong Kong cùng chồng cũ tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho con gái.

Bé Jasper - con trai diễn viên Trần Tiểu Xuân cũng được mời tham gia bữa tiệc sinh nhật này

Trên trang cá nhân của mình, bố Dương Mịch cũng chia sẻ những hình ảnh tại bữa tiệc sinh nhật của cháu ngoại. Ngoài người thân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, con trai của nam diễn viên Trần Tiểu Xuân – bé Jasper cũng tham gia bữa tiệc này.