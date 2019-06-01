Để lấy lòng gia đình chồng, ‘bom sex gốc Việt’ khao khát sinh con cho chồng trẻ ở tuổi 49

Sau khi mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng ngay trên sóng truyền hình, mới đây Chung Lệ Đề cho biết muốn sinh con cho chồng kém 12 tuổi.

Chung Lệ Đề là nữ diễn viên Hong Kong gốc Việt. Cô sinh năm 1970 và từng được bình chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á vào năm 2000. Khi đến với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề bị gia đình nhà chồng phản đối Sở hữu nhan sắc bốc lửa, Chung Lệ Đề từng có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như: Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa… Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của mỹ nhân gốc Việt lại vô cùng lận đận.

Năm 1998, Chung Lệ Đề kết hôn với bạn trai ngoại quốc tên là Glenn Ross. Họ có với nhau một cô con gái nhưng lại tuyên bố ly hôn sau đó không lâu. Năm 2003, Chung Lệ Đề tiếp tục bước chân vào hôn nhân với nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường và sinh thêm 2 cô con gái, vậy nhưng cặp đôi lại tuyên bố ly hôn vào năm 2011. Trương Luân Thạc luôn thể hiện mình là người chồng tốt, yêu vợ và thương con riêng của vợ Năm 2016, “bom sex gốc Việt” tổ chức hôn lễ với người chồng thứ 3 kém cô 12 tuổi tại Bắc Kinh. Fan hâm mộ mừng thay cho Chung Lệ Đề vì cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ cho đời mình. Trương Luân Thạc dù kém tuổi và chưa một lần kết hôn nhưng vẫn luôn đối xử tốt với mẹ con Chung Lệ Đề. Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho thần tượng của mình khi thấy cô và chồng cãi vã ngay trên sóng truyền hình.

Ở tuổi 49, Chung Lệ Đề khao khát được sinh con cho chồng trẻ Cuối cùng, có vẻ mâu thuẫn gia đình với nhà chồng của Chung Lệ Đề đã được hóa giải. Cô thể hiện khát khao sinh con cho chồng trẻ khi đã ở tuổi 49. Cô nói với mẹ chồng: “Con mong trở thành người con dâu hoàn hảo hơn. Con nghĩ hiện tại mình chỉ được 9 điểm, nếu sinh một em bé mạnh khỏe mới được điểm 10”.

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