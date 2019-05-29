Truyền thông Đài Loan đưa tin Lưu Thi Thi bị trầm cảm sau sinh, đặc biệt mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng sâu sắc.

Sau 4 năm kết hôn, ngày 29/4 Ngô Kỳ Long thông báo bà xã Lưu Thi Thi đã hạ sinh đứa con đầu lòng. Sau đó không lâu, rộ tin đồn rằng “nàng Nhược Hy” đang bị trầm cảm sau sinh. Cô thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt, ít nói chuyện với mọi người. Lưu Thi Thi hạ sinh con đầu lòng sau 4 năm kết hôn với Ngô Kỳ Long Đứng trước những tin đồn này, phía Lưu Thi Thi đã lên tiếng phủ nhận đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng tương đối tốt đẹp. Thế nhưng ngày 29/5, đúng 1 tháng sau ngày Lưu Thi Thi sinh con, truyền thông Đài Loan lại loan tin cô đang mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Sau khi sinh con, Lưu Thi Thi liên tiếp dính tin đồn bị mắc bệnh trầm cảm Theo đó, sau khi sinh con, Lưu Thi Thi và mẹ của Ngô Kỳ Long đã nảy sinh mâu thuẫn. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nam diễn viên khá keo kiệt với vợ. Dù Ngô Kỳ Long sắp xếp cho Lưu Thi Thi sinh nở ở một trung tâm tương đối sạch sẽ nhưng so sánh với các ngôi sao khác, số tiền anh bỏ ra ít hơn. Viện phí và chi phí ở cữ của Lưu Thi Thi thấp hơn Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều Theo nguồn tin này, nơi Lưu Thi Thi sinh con có giá 2.629 nhân dân tệ một ngày (khoảng 9 triệu đồng). Nếu tính một tháng ở cữ, thì số tiền Ngô Kỳ Long bỏ ra là 78.000 tệ (khoảng 270 triệu đồng). Đối với người bình thường con số này là khá lớn nhưng nếu so sánh với Triệu Lệ Dĩnh hay Cao Viên Viên thì số tiền ấy quả thực hơi ít.

Chi phí sinh con của Cao Viên Viên cũng cao hơn Lưu Thi Thi Chi phí Triệu Lệ Dĩnh sinh con một ngày khoảng 38 triệu đồng, nếu tính theo tháng số tiền Phùng Thiệu Phong chi ra là 1.1 tỷ đồng. Không chỉ thua kém Triệu Lệ Dĩnh, chi phí sinh con và ở cữ của Cao Viên Viên cũng cao hơn Lưu Thi Thi rất nhiều. Một ngày chi phí của Cao Viên Viên khoảng 23 triệu đồng, nếu như một tháng con số này là khoảng 690 triệu đồng.

Hận bố ngoại tình nhưng Trương Vệ Kiện lại cặp kè người khác khi đã có Trương Tây Từng đau đớn vì bố phản bội gia đình chạy theo người phụ nữ khác, vậy nhưng trước khi kết hôn với Trương Tây, Trương Vệ Kiện cũng đã từng ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-sinh-luu-thi-thi-mau-thuan-voi-me-chong-ngo-ky-long-bi-to-keo-kiet-326361.html