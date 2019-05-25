Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc

Sao quốc tế 25/05/2019 16:21

Đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến Lại Hoằng Quốc vào đúng ngày sinh nhật ông xã.

Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Hong Kong. Đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều nhân vật có tiếng của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Vậy nhưng ngay sau khi đám cưới diễn ra, nhiều tin đồn không hay liên quan đến người chồng kém 8 tuổi của Chung Hân Đồng liên tiếp xuất hiện.

Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc - Ảnh 1
Hôn lễ của Chung Hân Đồng được tổ chức cuối năm 2018 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hong Kong

Lại Hoằng Quốc là một bác sĩ điển trai, có tài. Dù kém Chung Hân Đồng 8 tuổi nhưng anh vẫn cố gắng theo đuổi người đẹp và đồng ý tổ chức đám cưới một cách nhanh chóng. Theo nhiều nguồn tin, Lại Hoằng Quốc không phải là mẫu người đàn ông chung thủy. Để kết hôn với người vợ đầu, anh từng chia tay người bạn gái lâu năm. Vậy nhưng kết hôn không được bao lâu, Lại Hoằng Quốc lại tiếp tục ngoại tình và ly hôn với vợ.

Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc - Ảnh 2
Lại Hoằng Quốc bị cho là lợi dụng Chung Hân Đồng nên mới đồng ý kết hôn với cô

Gần đây có nhiều nguồn tin cho rằng hôn nhân của Chung Hân Đồng và người chồng kém tuổi vốn không hạnh phúc. Hiện nay cặp đôi đã ly thân, Lại Hoằng Quốc đến với Chung Hân Đồng với mục đích duy nhất là lợi dụng danh tiếng của cô để trục lợi.

Đáp trả những tin đồn này, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của chồng, Chung Hân Đồng đăng tấm hình tình cảm của hai vợ chồng trên trang cá nhân cùng lời nhắn: “Cuối cùng em cũng đợi đến sinh nhật tuổi 30 của anh rồi. Ông xã, chúc mừng sinh nhật!”.

Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc - Ảnh 3
Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến chồng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt
Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc - Ảnh 4
Hành động này của người đẹp chính là một lời khẳng định cho tình cảm hạnh phúc giữa hai vợ chồng

Ngay sau đó, Lại Hoằng Quốc cũng chia sẻ lại nội dung này. Không chỉ vậy, Chung Hân Đồng còn tiếp tục đăng lại tấm hình cưới của hai người và bộc bạch: “Nhanh quá, đã gần một năm rồi. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, mong được bên anh đến lúc bạc đầu”. Với hành động này của mình, Chung Hân Đồng ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng vẫn rất hạnh phúc.

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