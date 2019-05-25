Sau tin đồn ly thân, Chung Hân Đồng gửi lời chúc ngọt ngào đến ông xã Lại Hoằng Quốc

Cuối năm 2018, Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Hong Kong. Đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều nhân vật có tiếng của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Vậy nhưng ngay sau khi đám cưới diễn ra, nhiều tin đồn không hay liên quan đến người chồng kém 8 tuổi của Chung Hân Đồng liên tiếp xuất hiện.

Hôn lễ của Chung Hân Đồng được tổ chức cuối năm 2018 và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hong Kong

Lại Hoằng Quốc là một bác sĩ điển trai, có tài. Dù kém Chung Hân Đồng 8 tuổi nhưng anh vẫn cố gắng theo đuổi người đẹp và đồng ý tổ chức đám cưới một cách nhanh chóng. Theo nhiều nguồn tin, Lại Hoằng Quốc không phải là mẫu người đàn ông chung thủy. Để kết hôn với người vợ đầu, anh từng chia tay người bạn gái lâu năm. Vậy nhưng kết hôn không được bao lâu, Lại Hoằng Quốc lại tiếp tục ngoại tình và ly hôn với vợ.