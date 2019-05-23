Vừa khoe hình chồng trên sóng truyền hình, Angela Baby lại dính tin đồn tìm luật sư để kết thúc hôn nhân

Mặc dù đã dùng nhiều hình thức để khẳng định mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp, thế nhưng cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn vướng phải tin đồn hôn nhân tan vỡ.
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Hơn một năm qua, đời sống hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn được truyền thông Hoa ngữ khai thác một cách triệt để. Đối mặt với những tin đồn hôn nhân rạn nứt, cả hai đã nhiều lần khẳng định đó chỉ là tin thất thiệt.
Tuy nhiên, việc cặp đôi không xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của họ thực sự có vấn đề. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Angela Baby đã khéo léo khoe hình ông xã khiến nhiều fan hâm mộ phần nào yên tâm về hôn nhân của cặp đôi.
Chỉ vài ngày sau đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã thực sự không thể cứu vãn được nữa. Lần này Angela Baby quyết định ly hôn và đã tìm được luật sư, cả hai đang tiến hành phân chia tài sản.
Trước đây mọi tài nguyên giải trí của Angela Baby đều do Huỳnh Hiểu Minh mang đến. Thế nhưng hiện nay chỗ đứng trong giới showbiz của Angela Baby ổn hơn Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều người trước đây được xem là bạn của nam tài tử họ Huỳnh nay đều chọn đứng về phía Angela Baby.
Không biết thông tin trên có chính xác hay không nhưng những người yêu mến cặp đôi này lại có lí do để lo ngại cho thần tượng.