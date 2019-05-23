Vừa khoe hình chồng trên sóng truyền hình, Angela Baby lại dính tin đồn tìm luật sư để kết thúc hôn nhân

Hơn một năm qua, đời sống hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn được truyền thông Hoa ngữ khai thác một cách triệt để. Đối mặt với những tin đồn hôn nhân rạn nứt, cả hai đã nhiều lần khẳng định đó chỉ là tin thất thiệt.

Kết hôn được 4 năm nhưng hơn một năm trở lại đây, cặp đôi luôn vướng tin đồn hôn nhân tan vỡ

Tuy nhiên, việc cặp đôi không xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của họ thực sự có vấn đề. Mới đây khi tham gia một chương trình truyền hình, Angela Baby đã khéo léo khoe hình ông xã khiến nhiều fan hâm mộ phần nào yên tâm về hôn nhân của cặp đôi.