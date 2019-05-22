Không tạo nhiều ấn tượng tại Cannes 2019, netizen Trung Quốc lại nhớ đến Phạm Băng Băng

Những ngày này, Liên hoan phim (LHP) Cannes đang diễn ra tại Pháp. Dù được đánh giá là LHP uy tín bậc nhất thế giới nhưng vẫn có nhiều nghệ sĩ vô danh dùng tiền để mua vé tham gia. Chính điều này đã gây không ít ảnh hưởng tiêu cực cho sự kiện danh giá này.

Ba bộ trang phục đã làm nên tên tuổi của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes trước đây

Netizen Trung Quốc không khỏi muối mặt khi Thi Dư Phi và Cảnh Điềm bị “đuổi khéo” khỏi thảm đỏ Cannes 2019. Không chỉ vậy, nhiều hotgirl mạng vô danh xứ Trung lợi dụng cơ hội được đi thảm đỏ để khoe da thịt. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với hành vi phản cảm này của những nghệ sĩ trẻ.