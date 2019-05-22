Không tạo nhiều ấn tượng tại Cannes 2019, netizen Trung Quốc lại nhớ đến Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng xứng đáng là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc trên thảm đỏ danh giá Cannes.
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Những ngày này, Liên hoan phim (LHP) Cannes đang diễn ra tại Pháp. Dù được đánh giá là LHP uy tín bậc nhất thế giới nhưng vẫn có nhiều nghệ sĩ vô danh dùng tiền để mua vé tham gia. Chính điều này đã gây không ít ảnh hưởng tiêu cực cho sự kiện danh giá này.
Netizen Trung Quốc không khỏi muối mặt khi Thi Dư Phi và Cảnh Điềm bị “đuổi khéo” khỏi thảm đỏ Cannes 2019. Không chỉ vậy, nhiều hotgirl mạng vô danh xứ Trung lợi dụng cơ hội được đi thảm đỏ để khoe da thịt. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với hành vi phản cảm này của những nghệ sĩ trẻ.
Khi hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ Củng Lợi và Chương Tử Di cũng không thể cứu vãn nổi sự lép vế của dàn sao Hoa ngữ, netizen lại muốn được nhìn thấy Phạm Băng Băng đi thảm đỏ Cannes.
Mỗi lần xuất hiện tại Cannes, Phạm Băng Băng đều gây ấn tượng sâu sắc với truyền thông quốc tế. Không khoe da thịt nhưng mỗi bộ cánh mà chân dài họ Phạm mặc trên người đều tôn lên vẻ đẹp đậm chất Á Đông của cô.