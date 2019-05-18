Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 18/05/2019 06:18

Mối quan hệ giữa Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng luôn là một câu chuyện bí mật để truyền thông Hoa ngữ khai thác.

Hồng Kim Bảo là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Khi anh có mọi thứ trong tay, Phạm Băng Băng chỉ mới là một cô diễn viên mới nổi sau thành công của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”.

Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng - Ảnh 1
Khi Hồng Kim Bảo là ngôi sao hàng đầu, Phạm Băng Băng mới chỉ được biết đến sau thành công của 'Hoàn Châu Cách Cách'

Suốt một thời gian dài, luôn có tin đồn cho rằng Hồng Kim Bảo chính là một trong những người tình bí mật của Phạm Băng Băng. Thậm chí khi Phạm Thừa Thừa chào đời, nhiều người cho rằng đây chính là đứa con chung giữa ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng.

Sau đó, bố mẹ nữ diễn viên họ Phạm đã lên tiếng khẳng định Phạm Thừa Thừa là con ruột của mình, do mang thai khi quá lớn tuổi nên họ xấu hổ không dám công khai với mọi người. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tin rằng Phạm Thừa Thừa là con của Phạm Băng Băng.

Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng - Ảnh 2
Gần 20 năm qua, luôn có tin đồn cho rằng Phạm Thừa Thừa là con trai của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo

Gần 20 năm trôi qua, tin đồn Phạm Băng Băng sinh con cho Hồng Kim Bảo vẫn lưu truyền đến tận bây giờ. Mới đây, trang QQ của Trung Quốc đăng tải một bài viết liên quan đến mối quan hệ giữa nữ diễn viên họ Phạm và ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo.

Tác giả bài viết này cho biết Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng chưa một lần thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Tuy nhiên, trong một lần được phỏng vấn, Hồng Kim Bảo đã thừa nhận rằng, do hâm mộ Phạm Băng Băng nên ông từng tặng cô một căn nhà. Căn nhà này ông chỉ đến duy nhất một lần.

Không thừa nhận hẹn hò nhưng Hồng Kim Bảo khẳng định từng tặng 1 căn nhà cho Phạm Băng Băng - Ảnh 3
Hồng Kim Bảo từng thừa nhận rằng vì ngưỡng mộ Phạm Băng Băng nên đã tặng cô một căn nhà

Sự khẳng định lấp lửng này của Hồng Kim Bảo khiến nhiều người đặt câu hỏi rút cục mối quan hệ giữa ông và Phạm Băng Băng là như thế nào? Nếu chỉ vì hâm mộ, lẽ nào lại tặng một căn nhà đắt tiền cho người đẹp? Điều này càng khiến mọi người tin rằng mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo là có thật.

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