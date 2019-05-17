Vừa ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong đã vội vàng hẹn hò tỷ phú giàu có

Chuyện tình ồn ào giữa Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên và đại gia Ngô Chí Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới xứ Cảng Thơm. Cặp đôi "ông cháu" này lệch nhau đến 40 tuổi. Kết hôn sau 3 năm hẹn hò, thế nhưng chỉ sau 10 tháng, Hà Diễm Quyên đã tuyên bố ly hôn.

Hà Diễm Quyên tuyên bố 'đường ai nấy đi' trong hòa bình với người chồng hơn 40 tuổi Ngô Chí Thành cách đây không lâu

Truyền thông Hong Kong không mấy bất ngờ trước thông tin này. Bởi khi chân dài 27 tuổi kết hôn với tỷ phú 67 tuổi, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, kết hôn vì tiền nên sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Có điều chẳng ai ngờ nó lại chóng vánh đến thế.