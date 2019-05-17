Vừa ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong đã vội vàng hẹn hò tỷ phú giàu có

Sau khi tuyên bố ly hôn vài ngày, Á hậu Hà Diễm Quyên đã đi du lịch cùng người tình giàu có.
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Chuyện tình ồn ào giữa Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên và đại gia Ngô Chí Thành nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới xứ Cảng Thơm. Cặp đôi "ông cháu" này lệch nhau đến 40 tuổi. Kết hôn sau 3 năm hẹn hò, thế nhưng chỉ sau 10 tháng, Hà Diễm Quyên đã tuyên bố ly hôn.
Truyền thông Hong Kong không mấy bất ngờ trước thông tin này. Bởi khi chân dài 27 tuổi kết hôn với tỷ phú 67 tuổi, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, kết hôn vì tiền nên sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Có điều chẳng ai ngờ nó lại chóng vánh đến thế.
Sau khi ly hôn ít ngày, báo chí Hong Kong lại phát hiện Á hậu Hà Diễm Quyên đã có tình mới. Người đàn ông này giàu có hơn chồng cũ của cô rất nhiều. Ngô Chí Thành sở hữu khối tài sản 3 tỉ nhân dân tệ, còn tình mới của Hà Diễm Quyên là chủ tịch tập đoàn Bảo Thanh – Trần Diệu Chương. Ông sở hữu khối tài sản 20 tỉ tệ. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ.
Đặc biệt, Hà Diễm Quyên và Trần Diệu Chương đã tổ chức đi du lịch cùng nhau và mẹ của Á hậu Hong Kong cũng xuất hiện trong chuyến du lịch này. Việc Hà Diễm Quyên nhanh chóng tìm một đại gia mới để “trao thân gửi phận” sau ly hôn khiến cô nhận về không ít lời đàm tiếu từ dư luận.