Sau khi ly hôn với Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ và con gái vội vàng tới sống chung với nhân tình?

Hơn 1 năm sau scandal ngoại tình, chuyện tình giữa Lý Tiểu Lộ và PGone được cho là chưa kết thúc.

Hôm nay, một tài khoản mạng đăng tải thông tin, sau scandal ngoại tình, Lý Tiểu Lộ và PGone vẫn chưa thực sự kết thúc mối quan hệ. Cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau, thậm chí thời gian gần đây Lý Tiểu Lộ còn đưa con gái đến sống chung với tình trẻ PGone.

Lý Tiểu Lộ dính tin đồn đang sống chung với đàn em PGone

Theo đó, tài khoản mạng xã hội này khẳng định cuộc sống hiện tại của PGone không dễ dàng. Anh ta vừa phải nuôi vợ vừa phải chăm con. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chủ tài khoản đã xóa bỏ dòng trạng thái này.

Dòng trạng thái này đã bị xóa bỏ sau một thời gian

Ngay sau khi có thông tin Lý Tiểu Lộ đang sống chung với PGone, phóng viên đã liên lạc với người đại diện của Lý Tiểu Lộ. Studio của Lý Tiểu Lộ cho biết họ đã giao cho luật sư xử lý những tin đồn thất thiệt.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng được cho là đã ly hôn nhưng cả hai chưa một lần xác nhận thông tin này

Sau khi nghi án ngoại tình với đàn em PGone của Lý Tiểu Lộ bị phanh phui, sự nghiệp của cả hai đều không thuận lợi. Hôn nhân của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng được cho là đã kết thúc mặc dù cặp đôi chưa chính thức thừa nhận ly hôn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ly-hon-voi-gia-nai-luong-ly-tieu-lo-va-con-gai-voi-vang-toi-song-chung-voi-nhan-tinh-324972.html