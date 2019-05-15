Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV?

Sao quốc tế 15/05/2019 06:21

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ chấn động bởi thông tin diva nổi tiếng xứ Đài Tiêu Á Hiên bị nhiễm HIV.

Tiêu Á Hiên sinh ngày 24/8/1979 tại Đài Bắc. Cô là nữ ca sĩ nổi tiếng Đài Loan và cũng là một trong những diva hàng đầu châu Á. Tiêu Á Hiên có sự nghiệp thành công nhưng đời tư của cô luôn là chủ đề bàn luận của nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV? - Ảnh 1
Tiêu Á Hiên từng là diva hàng đầu châu Á và là niềm tự hào của Đài Loan

Tiêu Á Hiên nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng thẳng thắn thừa nhận vì muốn sở hữu gương mặt như ý muốn nên đã tiến hành rất nhiều cuộc phẫu thuật. Chính vì lý do này mà từ năm 2017 đến nay, Tiêu Á Hiên đã gặp nhiều biến chứng do việc lạm dụng dao kéo.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV? - Ảnh 2
Tiêu Á Hiên nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và giờ đây đang phải trả giá cho sở thích này

Đời tư của nữ diva xứ Đài là chủ đề được báo chí khai thác nhiều nhất. Tiêu Á Hiên từng có khoảng thời gian hẹn hò với bạn trai kém 12 tuổi Kha Chấn Đông. Sau khi Kha Chấn Đông bị bắt vì sử dụng ma túy, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV? - Ảnh 3
Đời sống tình cảm của Tiêu Á Hiên vô cùng phong phú

Trước Kha Chấn Đông, Tiêu Á Hiên từng qua lại với nhiều người đàn ông nổi tiếng như Chúc Phàm Cương, Bạch Tử Hiên, Lý Uy… Có nguồn tin cho rằng, trong vòng 18 năm, cô đã hẹn hò với 17 người đàn ông. Hiện nay ở tuổi 40, Tiêu Á Hiên vẫn độc thân và thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV? - Ảnh 4
Tiêu Á Hiên - Kha Chấn Đông từng gây ồn ào với chuyện tình chênh lệch 12 tuổi 

Vậy nhưng, gần đây nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin diva nổi tiếng Đài Loan đã bị nhiễm HIV và tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn để tập trung điều trị. Ngày 13/5, Tiêu Á Hiên đăng đàn phủ nhận việc bị nhiễm HIV và cô cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những tờ báo đăng tin không chính xác.

Qua lại với quá nhiều đàn ông, diva nổi tiếng Đài Loan Tiêu Á Hiên nhiễm HIV? - Ảnh 5
Gần đây có thông tin cho rằng diva xứ Đài đã bị nhiễm HIV do qua lại với quá nhiều người đàn ông

Đứng trước phản ứng của Tiêu Á Hiên, cộng đồng mạng cho rằng chỉ cần cô đi xét nghiệm và công khai đăng tải kết quả này lên thì tin đồn tự nhiên sẽ bị dập tắt. Nhưng cũng có luồng ý kiến cho rằng, có thể lối sống phóng túng của Tiêu Á Hiên đã khiến cô lãnh hậu quả, vì vậy cô không dám công khai kết quả xét nghiệm.

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Từ khóa:   Tiêu Á Hiên nhiễm HIV Diva Tiêu Á Hiên Tiêu Á Hiên

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