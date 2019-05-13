Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 13/05/2019 18:24

Vào đúng 'Ngày của Mẹ', một mình Angela Baby đưa con trai đi chơi mà không thấy bóng dáng Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.

Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby vướng phải tin đồn trục trặc suốt thời gian qua. Mặc dù nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận hôn nhân có vấn đề nhưng hành động của cả hai lại khiến fan hâm mộ lo lắng.

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1
Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng thực sự đang gặp trục trặc

Kể từ khi có tin đồn hôn nhân trục trặc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào. Tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi cũng không còn như ngày xưa. Angela Baby thường xuyên xuất hiện cùng con trai nhưng không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh.

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3
Angela Baby thường xuất hiện bên cạnh con trai mà không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh

Gần đây có thông tin cho rằng Angela Baby đang qua lại với Đặng Luân còn Huỳnh Hiểu Minh cũng đang hẹn hò với mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng phía vợ chồng cặp đôi nổi tiếng không có bất cứ động thái nào để dẹp yên dư luận.

Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 4
Angela Baby lại một mình đưa con đi chơi trong 'Ngày của Mẹ'...
Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 5
... còn Huỳnh Hiểu Minh không gửi bất kỳ lời chúc nào dành cho vợ mà chỉ đăng tải hình ảnh trận động đất 11 năm trước tại Tứ Xuyên

Vào đúng "Ngày của Mẹ", một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh Angela Baby một mình đưa con đi chơi mà không thấy Huỳnh Hiểu Minh. Còn về phía nam tài tử họ Huỳnh, anh cũng không gửi bất cứ lời chúc mừng nào tới vợ trong ngày này. Sự thiếu tương tác của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh càng khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự gặp vấn đề.

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Từ khóa:   Angela Baby ly hôn Angela Baby Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh

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