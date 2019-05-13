Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby vướng phải tin đồn trục trặc suốt thời gian qua. Mặc dù nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận hôn nhân có vấn đề nhưng hành động của cả hai lại khiến fan hâm mộ lo lắng.

Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng thực sự đang gặp trục trặc

Kể từ khi có tin đồn hôn nhân trục trặc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào. Tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi cũng không còn như ngày xưa. Angela Baby thường xuyên xuất hiện cùng con trai nhưng không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh.