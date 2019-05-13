Một mình đưa con trai đi chơi, Angela Baby lại làm dấy lên nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Vào đúng 'Ngày của Mẹ', một mình Angela Baby đưa con trai đi chơi mà không thấy bóng dáng Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự có vấn đề.
- Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?
- Sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, Trương Bá Chi gặp phiền phức với ‘chính thất’?
Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby vướng phải tin đồn trục trặc suốt thời gian qua. Mặc dù nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận hôn nhân có vấn đề nhưng hành động của cả hai lại khiến fan hâm mộ lo lắng.
Kể từ khi có tin đồn hôn nhân trục trặc, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chưa xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào. Tương tác trên mạng xã hội của cặp đôi cũng không còn như ngày xưa. Angela Baby thường xuyên xuất hiện cùng con trai nhưng không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh.
Gần đây có thông tin cho rằng Angela Baby đang qua lại với Đặng Luân còn Huỳnh Hiểu Minh cũng đang hẹn hò với mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng phía vợ chồng cặp đôi nổi tiếng không có bất cứ động thái nào để dẹp yên dư luận.
Vào đúng "Ngày của Mẹ", một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh Angela Baby một mình đưa con đi chơi mà không thấy Huỳnh Hiểu Minh. Còn về phía nam tài tử họ Huỳnh, anh cũng không gửi bất cứ lời chúc mừng nào tới vợ trong ngày này. Sự thiếu tương tác của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh càng khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi thực sự gặp vấn đề.