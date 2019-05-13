Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Sao quốc tế 13/05/2019 06:17

Mới đây, một vài hình ảnh của vợ chồng Trương Đan Phong – Hồng Hân cùng xuất hiện trong một đám cưới trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc.

Sau khi bê bối tình ái giữa Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh bị phanh phui, cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt tẩy chay và chỉ trích đôi "gian phu dâm phụ". Bên cạnh đó, nhiều người thương cảm cho người vợ của Trương Đan Phong khi bị trợ lý của chồng qua mặt chiếm hết tài sản.

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc? - Ảnh 1
Sau bê bối tình ái, Trương Đan Phong vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Trung Quốc

Dù Trương Đan Phong và Tất Oánh đều lên tiếng phủ nhận chuyện lén lút qua lại nhưng hành động của họ càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Trương Đan Phong luôn cố gắng bảo vệ cô nhân tình bằng mọi cách và cho rằng chuyện anh cãi vã với Hồng Hân là chuyện bình thường trong mỗi gia đình.

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc? - Ảnh 2
Làm mọi cách nhưng không thể dẹp yên dư luận, Trương Đan Phong đành về nhà xin lỗi Hồng Hân

Bên cạnh đó Trương Đan Phong còn tỏ ý trách móc truyền thông khiến gia đình anh ngày càng xào xáo. Có thông tin cho rằng kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, Trương Đan Phong đã về nhà xin Hồng Hân tha thứ và được vợ đồng ý.

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc? - Ảnh 3

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc? - Ảnh 4
Mới đây Hồng Hân đã xuất hiện rạng rỡ bên cạnh Trương Đan Phong trong một đám cưới

Ngày hôm nay một số hình ảnh được cho là mới nhất của vợ chồng Trương Đan Phong – Hồng Hân được đăng tải và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc. Điều bất ngờ là sau bê bối ngoại tình của chồng, Hồng Hân đã vui vẻ xuất hiện bên Trương Đan Phong trong đám cưới một người bạn tại Cáp Nhĩ Tân.

Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc? - Ảnh 5
Đây được cho là những hình ảnh mới nhất của Trương Đan Phong và Hồng Hân

Có thông tin cho rằng đây là hình cũ của cặp đôi nhưng người đăng tải tấm hình này khẳng định đám cưới này vừa mới được tổ chức. Nếu những thông tin này chính xác, chứng tỏ Hồng Hân đã thực sự tha thứ cho những lỗi lầm mà Trương Đan Phong gây ra.

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Từ khóa:   Trương Đan Phong ngoại tình Hồng Hân Trương Đan Phong

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