Xuất hiện vui vẻ bên Trương Đan Phong, Hồng Hân đã thật sự tha thứ cho người chồng bội bạc?

Sau khi bê bối tình ái giữa Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh bị phanh phui, cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt tẩy chay và chỉ trích đôi "gian phu dâm phụ". Bên cạnh đó, nhiều người thương cảm cho người vợ của Trương Đan Phong khi bị trợ lý của chồng qua mặt chiếm hết tài sản.

Sau bê bối tình ái, Trương Đan Phong vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Trung Quốc

Dù Trương Đan Phong và Tất Oánh đều lên tiếng phủ nhận chuyện lén lút qua lại nhưng hành động của họ càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Trương Đan Phong luôn cố gắng bảo vệ cô nhân tình bằng mọi cách và cho rằng chuyện anh cãi vã với Hồng Hân là chuyện bình thường trong mỗi gia đình.