Hé lộ lý do khiến Dương Dương không thể công khai hẹn hò ‘công chúa Thượng Hải” Kiều Hân

Mấy ngày gần đây ‘nam thần’ Dương Dương liên tục vướng phải nghi vấn đang hẹn hò với nữ diễn viên ‘Hoan Lạc Tụng’ Kiều Hân.
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Dù tin đồn cặp đôi hẹn hò đã có từ tháng 2/2019 nhưng thời điểm đó cả Kiều Hân và Dương Dương đều lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên những ngày gần đây, fan hâm mộ vô tình phát hiện nhiều bằng chứng chứng minh “Tiêu Nại đại thần” Dương Dương đang có quan hệ tình cảm với “công chúa Thượng Hải” Kiều Hân.
Đứng trước những bằng chứng mà cộng đồng mạng tìm được, phía Dương Dương và Kiều Hân đều im lặng và không phủ nhận ngay như trước đây. Một vài người còn cho biết, trợ lý của Kiều Hân từng chỉ trích Dương Dương thiếu trách nhiệm, khi xảy ra chuyện không muốn giải quyết mà thường im lặng để mọi chuyện qua đi.
Phóng viên đã liên lạc với Giả Sỹ Khải, quản lý của Dương Dương để tìm hiểu tình hình nhưng người này từ chối bình luận. Vị quản lý này cho biết vì bận việc nên không biết những chuyện đang xảy ra và sẽ trả lời truyền thông sau khi tìm hiểu mọi việc.
Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng Dương Dương không muốn công khai chuyện tình cảm là vì ràng buộc trong hợp đồng quảng cáo. Vì chuyện tình cảm anh đã mất đi một hợp đồng đại diện thương hiệu. Hiện nay, một hợp đồng quảng cáo khác của Dương Dương có quy định rằng nghệ sĩ không được hẹn hò trong thời gian làm người đại diện. Nếu không, nam diễn viên sẽ phải bồi thường cho nhãn hàng một khoản tiền khá lớn.
Chính vì lý do này nên phía Dương Dương không thể công khai chuyện tình cảm và cũng không thể phủ nhận. Hiện nay, công ty của nam diễn viên này cũng chưa biết giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào.