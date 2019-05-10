Hé lộ lý do khiến Dương Dương không thể công khai hẹn hò ‘công chúa Thượng Hải” Kiều Hân

Dù tin đồn cặp đôi hẹn hò đã có từ tháng 2/2019 nhưng thời điểm đó cả Kiều Hân và Dương Dương đều lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên những ngày gần đây, fan hâm mộ vô tình phát hiện nhiều bằng chứng chứng minh “Tiêu Nại đại thần” Dương Dương đang có quan hệ tình cảm với “công chúa Thượng Hải” Kiều Hân.

Dương Dương và Kiều Hân được cho là đang hẹn hò nhưng không công khai

Đứng trước những bằng chứng mà cộng đồng mạng tìm được, phía Dương Dương và Kiều Hân đều im lặng và không phủ nhận ngay như trước đây. Một vài người còn cho biết, trợ lý của Kiều Hân từng chỉ trích Dương Dương thiếu trách nhiệm, khi xảy ra chuyện không muốn giải quyết mà thường im lặng để mọi chuyện qua đi.